Alak reconoció la “deuda del sistema democrático” por el atentado a la AMIA

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este martes del acto por los 30 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que se desarrolló en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

Durante el evento se reprodujo un video para homenajear a los 85 fallecidos y más de 300 heridos que provocó el ataque perpetrado el 18 de julio de 1994 y se concretó un minuto de silencio.

En el marco del homenaje, hicieron uso de la palabra el intendente Alak y otras autoridades y referentes, quienes renovaron su compromiso con la búsqueda de justicia, manifestaron su apoyo a la comunidad judía y recordaron a las víctimas.

“Hoy estamos aquí para repudiar una vez más el tremendo atentado que sufrió nuestro país hace 30 años. El atentado más importante de nuestra historia, el acto terrorista más cruel que hemos vivido los argentinos, que enlutó a todo nuestro país y a la humanidad, porque la gravedad del hecho trascendió todas las fronteras”, dijo el jefe comunal durante su exposición.

Asimismo, celebró “esta decisión de convocarnos a todos para repudiar una vez más este hecho, que a 30 años de lo sucedido se convierte en una deuda de la República, una deuda de la democracia argentina, ya que aún podemos hablar con dolor de memoria, de verdad, pero no podemos hablar de justicia”.

“Esta es una deuda que el sistema democrático argentino tiene y esperemos que nuestra democracia y el sistema en general avance sobre las modificaciones normativas necesarias para que los autores de este hecho tan terrible sean detenidos, procesados y condenados”, prosiguió.

En el marco de la actividad, también se entregó un decreto de pesar del Concejo Deliberante presentado por la concejal Melany Horomadiuk y el presidente del cuerpo, Marcelo Galland, y se compartió una reflexión del presidente de AMIA Argentina, Amos Linetzky.

En esta oportunidad, participaron del acto el secretario general de AMIA Argentina, Gabriel Gorenstein; su director ejecutivo y sobreviviente, Daniel Pomerantz; la asesora de Asuntos Públicos del Departamento Político y Económico de la Embajada de Israel, Sharon Itkin; el exdiputado nacional, Daniel Lipovetzky; junto a referentes de la comunidad judía en La Plata; y otras autoridades del ejecutivo y del cuerpo deliberativo local.

Al respecto, Gorenstein aseguró que “todos los esfuerzos que podamos hacer en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, en cada rincón, tanto en Argentina como en el mundo, para nosotros es fundamental. Llevar este reclamo de memoria, verdad y justicia es no sólo un pedido, sino realmente una exigencia que tenemos”.

Por su parte, Pomerantz afirmó que “actos como este nos permiten mantener en la agenda pública el reclamo de justicia. Es necesario rendir homenaje todos los días a la memoria de los que no están, a la memoria de los que han caído esa mañana. Este tipo de homenajes y de actos son muy relevantes para nosotros, sentimos una vez más el acompañamiento de todos ustedes y agradecemos a la ciudadanía de La Plata y a toda la provincia por este homenaje”.

Finalmente, Lipovetzky sentenció. “Pasaron 30 años, pasaron muchas cosas pero algo no cambió: no hay justicia, todavía no hay condenados por el atentado más terrible que sufrió Argentina, el atentado terrorista más terrible de nuestra historia y que hoy todavía no tiene condenados”.