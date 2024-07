“El bienestar está mucho más a la mano de lo que creemos”

La licenciada y divulgadora Viviana Kelmanowicz presenta El mapa del bienestar, una propuesta de conocimiento y experiencias, asentada en avances científicos y de las neurociencias, “para quienes quieran cambiar algo”, según invita la propia autora.

La cita es este viernes 2 de agosto, desde las 18 horas, nada más ni nada menos que en el imponente Ateneo Grand Splendid de la Ciudad de Buenos Aires (Avenida Santa Fe 1860).

✨Presentación de "El mapa del bienestar"✨.



El próximo viernes 2 de agosto, Viviana Kelmanowicz presentará su libro "El mapa del bienestar", en el Ateneo Grand Splendid a las 18.00 h.

¡Habrá música en vivo!



Luego, la autora firmará ejemplares.



¡Los esperamos! pic.twitter.com/FU2y9Jw0Bs — Ediciones Urano Arg (@UranoArgentina) July 26, 2024

El bienestar es un estado perdurable que nos permite estar presentes y disfrutar la vida con serenidad y conciencia. Y se puede construir con hábitos sencillos y sostenidos, incluso en momentos de crisis.

Con este prolegómeno, la profesora asociada en la Universidad de Belgrano y en la Universidad de San Andrés; docente de la maestría de Psicología Positiva en CUPPA Uruguay, y fundadora de Grupo AWE, bienestar en desarrollo, destaca ante ANDigital que “fueron nueve meses de escritura y realmente fue como un parto. Largo y arduo trabajo, con momentos divinos, de enojo, de tensión…”.

Te presento a mi nuevo libro : “El mapa del Bienestar”



A partir de mayo podés conseguirlo en todas las librerías (y obviamente en la feria del libro en el stand de Urano editorial)



Gracias @uranoargentina por acompañarme en este maravilloso y desafiante proceso. pic.twitter.com/kU96rHIwNW — viviana kelmanowicz (@vivikelman) April 25, 2024

De todos modos, se reconoce una “privilegiada” por poder alumbrar su obra en el tradicional reducto de Avenida Santa Fe, por lo que agradeció a Ediciones Urano y pone de relieve su satisfacción al poder plasmar en las páginas décadas de trabajo exitoso con cientos de pacientes y grupos.

En concreto, la autora aporta “la ley de los cuatro”, un método basado en la psicología positiva y las neurociencias. A través de ejercicios sencillos y acciones concretas sostenidas en el tiempo, se pueden generar hábitos que nos permiten alcanzar el bienestar en nuestra vida cotidiana.

Esos ejes son el automapeo; la ley de la intención (lo difícil que es mantenerla para lograr lo que queremos); ley de atension (poner el foco en lo que nos hace bien) y el conocimiento.

Les recomendamos "El mapa del bienestar", de @vivikelman .



Viviana Kelmanowicz nos trae la ley de los 4, un método basado en la psicología positiva y las neurociencias.

Con dicha ley podremos generar hábitos que nos permitirán alcanzar el bienestar en nuestra vida cotidiana. pic.twitter.com/NMnxxp28Iu — Ediciones Urano Arg (@UranoArgentina) June 27, 2024

“Es un deseo universal el de evitar el sufrimiento y querer ser felices, pero lo que propongo no es hacer cambios per se, lo ofrezco si hay algo que quieras cambiar”, indica, para luego abordar puntos como las sociedades con más bienestar; las crisis; cómo se convive con el sufrimiento; la importancia de lo social y ese circulo virtuoso de hacer el bien.

En suma, expresar gratitud, evitar la rumiación y la comparación con los otros o perdonar e invertir en las relaciones sociales son algunos de los pasos básicos para reeducar las emociones y diseñar nuestro propio camino hacia el bienestar.

“Hay que entenderlo, organizarlo y saber que la ciencia lo avala. Está mucho más a la mano de lo que creemos, hay que poner atención en algunas cosas en las que habitualmente no ponemos atención, la lupa en las cosas que nos hacen bien, con sistemacicidad. Hay tantos básicos que se hace más asequible el bienestar”, pondera la licenciada en Psicopedagogía y Psicología, especializada en psicoterapia, psicología positiva y construcción del bienestar.

Acto seguido, Viviana subraya que “el cerebro está seteado hace más de 200 años para censar las amenazas y las situaciones de seguridad, es biológico. Nuestro cerebro se queda pegado a las experiencias negativas, como si fuera velcro y las positivas resbalan como teflón. La idea es que sea al revés”.

Y en la parte medular de su obra, la autora ofrece a los lectores sus “20 básicos” para el bienestar. Herramientas al alcance de la mano como escuchar música, pararse derecho o sonreír, todos puntos que confluyen en el objetivo de fondo que es buscar el bienestar estable, no exento de obstáculos ni de pesares.

“No te toca en suerte el bienestar, se cultiva. No es alegría momentánea, hay que lograr la frecuencia”, suma Kelmanowicz, quien resalta el carácter coloquial de su obra. “Me encanta que me hayan dicho que leerlo es como hablar conmigo, que sea mi voz. Un libro de divulgación, profundo, científico y llano”, resume.

Y ya que el camino al bienestar contempla también el diseño de entornos bellos (energía, olores, gustos, etcétera), la protagonista de la jornada del viernes propone que en el Ateneo Grand Splendid haya degustación de vinos uruguayos “de amigos muy queridos” para los tempraneros; música en vivo con Julián Bergman y la destacada presencia de la doctora en biología Guadalupe Nogués.

Así, con más de 30 años de experiencia docente y práctica clínica, la autora convida de sus saberes para difundir los caminos validados empíricamente en tren de vivir mejores vidas, aun en las crisis.