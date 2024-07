Según Luis Juez, “ninguna ley por sí sola resuelve los problemas de Argentina”

El senador nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, Luis Juez, consideró que “estamos en un momento complicado que expresa con claridad el lugar donde nos dejaron”.

“Estos mismos que son incapaces de condenar la dictadura de (Nicolás) Maduro son los que nos dejaron en un lugar horrible y que hoy lo estamos viviendo con inflación, desocupación y depreciación del salario real”, puntualizó el legislador.

Asimismo, evaluó que “había y hay una gran expectativa, pero ninguna ley por sí sola va a cambiar el escenario si no contribuimos y si no acertamos para ser consecuentes con el resto de las políticas que hay que tomar. Ninguna ley por sí sola resuelve los problemas de profundidad que tiene Argentina”.

“Venimos de muchas décadas de populismo y de destrozo del aparato productivo. No creo que solo con sacar la ley vamos a resolver los problemas de un día para otro, hay que administrar la ansiedad con mucha inteligencia”, reiteró Juez en declaraciones a la AM 950.

En cuanto al rol opositor, juzgó que “el peronismo hoy se maneja como históricamente lo ha hecho. No tiene un liderazgo claro y como no lo tiene no necesita expresar absolutamente nada. El peronismo es un partido vertical que se ordena con quien tiene la capacidad de mando”.

Luego manifestó que “el PRO está viviendo un reordenamiento y recuperación de liderazgo que es normal que suceda”.

Y consultado por la situación en su provincia, manifestó que “en Córdoba, los 25 años de poder del gobierno es más o menos lo mismo que pasa en Venezuela con Maduro. Córdoba hoy es una Formosa inmensa porque la mecánica no es distinta a la de Gildo Insfrán o gobernadores de pequeñas estructuras feudales”.

“Lo de Venezuela es una situación terrible pero absolutamente predecible. Sólo con mucha ingenuidad uno puede pensar que una dictadura se va a retirar del poder, no veo que Maduro se vaya del poder porque perdió en las urnas”, concluyó.