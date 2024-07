“El que postuló al juez Lijo le está haciendo daño a Milei”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, afirmó que “en el entorno del presidente Javier Milei hay quienes juegan negativamente y lo están perjudicando”.

“Yo dije que no soy un obsecuente ni lo voy a ser nunca y al entorno no le gusta”, sumó el legislador formoseño en declaraciones a la AM 950.

“¿Cómo van a proponer al juez Lijo que es el más impresentable para la Corte Suprema?”, inquirió, en torno a la propuesta oficialista para la integración del Máximo Tribunal de Justicia.

Ante esto, reiteró que “sin dudas hay en el entorno del Presidente quien juega negativamente y lo está perjudicando. Indudablemente hay alguien que lo asesoró mal”-

“La recuperación económica viene de la mano de generación de confianza y cuando proponés a Lijo va en contra de todo eso. Te matás para aprobar la Ley Bases y después lo proponés para la Corte Suprema”, fustigó Paoltroni.

“No me callo y estoy convencido de que esto le hace daño al Presidente”, reiteró Paoltroni, para finalmente exclamar: “No quiero que fracase mi Presidente ni las ideas de la libertad”.