Diputada libertaria visitó al genocida Astiz en la cárcel pero dice que no lo conoce: “Tuve que googlearlo”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, agudizó el escándalo por la visita de un comitiva oficialista a los genocidas Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason, luego de que su compañaera Rocío Bonacci haya dicho que fue a la cárcel “estafada y engañada”, en el marco de una supuesta “visita humanitaria”.

“Como cristiana evangélica repudio totalmente los actos de violencia y sobre todo los de lesa humanidad”, enfatizó Arrieta,

😱 #escandalo | Diputados libertarios visitaron a Astiz en la cárcel y desataron una ola de repudios



📌 https://t.co/XJ8VlhGbn5 pic.twitter.com/AwkyFMH6su — ANDigital (@ANDigitalOK) July 18, 2024

Y fue más allá al decir que desconocía quién era Alfredo Astiz, en prisión por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrin y María Ponce de Bianco. “Tuve que googlearlo”, lanzó la principal armadora libertaria en Mendoza.

Luego sostuvo: “Efectivamente se piensa hacer una comisión evaluadora de conducta en la cual me pongo a disposición de todos los bloques para que se me investigue y para proporcionar toda la información que necesite tanto Unión por la Patria, como la izquierda, el PRO, radicales, todos porque esto ha sido una estafa; me siento estafada en mi moral”.

“Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada, porque con el diputado (Beltrán Benedit) que justamente me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación. No sé cuáles eran sus planes”, sumó Arrieta en declaraciones a Radio Mitre Mendoza en sintonía con lo dicho por Bonacci.

“Por eso aproveche el envión, las dos la estábamos pasando mal, estábamos angustiadas después de todo lo que se dijo así que aproveche a secundarla y empezar a contar la verdad”, prosiguió.

Acto seguido, recalcó: “En lo personal, como Bonacci, no sabía de qué se trataba la visita, pero no sabría decir qué es lo que sabía la presidencia de la Cámara. Para pedir una combi oficial de la Cámara de Diputados, se hace un pedido institucional. Sí sabían que íbamos al penal de Ezeiza, estaba la visita organizada de esa manera”.

“A nosotros no se nos proporcionó la información de que nos íbamos a encontrar con estos represores, a los cuales repudio completamente. Y como soy parte de la Comisión de Seguridad Interior, ¿cómo no iba a ir y a interiorizarme de lo que es el penal de Ezeiza?”, inquirió.

Y remató: “No sabía quién era Astiz, no sabía porque aparte nací en el 93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era”.