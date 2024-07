Diputado libertario lamentó “la falta de diálogo entre Nación y Provincia”

Tras conocerse la noticia que la planta de GNL de YPF y Petronas, finalmente, se instalará en la provincia de Río Negro, el diputado provincial Fabián Luayza afirmó que “la decisión de (Javier) Milei de instalar la planta en Rio Negro responde más a caprichos políticos que a cuestiones técnicas”, al tiempo que volvió a pedirle a los funcionarios nacionales y provinciales que actúen con “sentido común, piensen en la gente”.

“Como bonaerense me apena que por rencillas políticas no se haya podido concretar la inversión multimillonaria en Bahía Blanca, que iba a generar unos 15 mil puestos de trabajo en forma directa durante la construcción y otros 5 mil en la etapa operativa”, señaló Luayza.

Y agregó: “Lo que quedó en evidencia es que la decisión de instalar la planta en Río Negro es producto de la falta de diálogo que existe entre Nación y la Provincia. Por este y por muchísimos otros temas más, es indispensable que Milei y Kicillof puedan trabajar en proyectos que permitan generar empleo y mejoren la producción. Es tiempo de pensar en la gente y no en los dirigentes”.

“Es necesario hallar puntos de encuentro. Ya aprendimos que, con los extremos y la grieta, los únicos que se perjudican son los bonaerenses. Los debates que giran en torno a si la provincia debía o no adherir al RIGI, lo que provocaron fue únicamente una pérdida de tiempo y de oportunidades”, enfatizó el legislador de Unión, Renovación y Fe.

Para concluir planteando: “No puede ser que todo sea vivido como si estuviéramos en campaña, cuando claramente, no lo estamos. No se puede gobernar insultando al que piensa distinto, o por caprichos buscar castigarlo. La provincia de Buenos Aires no puede ser discriminada por cuestiones ideológicas. Es tiempo que la política busque soluciones concretas a los tantos problemas que nos afectan como sociedad”.