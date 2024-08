Plaini reclamó más “presencia política” de la oposición

El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, reclamó una “respuesta de la oposición política” ante el recrudecimiento de la crisis económica.

Asimismo, el también secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT consideró que la central obrera “no puede tener solamente el rol de ser la infantería en la derrota” y ser quienes “salimos a la calle cuando vienen gobiernos” con programas económicos similares al de Javier Milei.

“Hace falta una presencia política de aquellos que reivindicamos lo nacional y lo popular mucho más presente, no estoy hablando de referencias sino de propuestas. No nos alcanzó con el Estado como compensador social, eso está claro”, analizó Plaini en declaraciones a la AM 750.

En esa línea, el dirigente gremial reivindicó la respuesta de la CGT ante los intentos del Gobierno por avanzar con la reforma laboral, la Ley Bases y la restitución del Impuesto a las Ganancias, entre otras iniciativas.

“Ha sido la CGT la que estuvo presente desde el primer día que asumió el gobierno del profeta que bajó de los cielos”, ironizó el exlegislador bonaerense, al tiempo que calificó a Milei de “mitómano, impostor y simulado”.