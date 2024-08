Santoro, autocrítico: “Le dejamos a la derecha la bandera del mérito y del esfuerzo personal”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, matizó el respaldo de la sociedad al presidente Javier Milei, al tiempo que calificó de “injustificable” el sufrimiento que se atraviesa al calor de la crisis económica.

“Milei tiene un número importante porque todas las encuestas siguen marcando que tiene un apoyo de alrededor del 50 %. Hay una esperanza, pero la gente no acompaña porque está contenta con los resultados, ni porque está segura que por este camino nos va ir bien, lo acompaña porque desea que le vaya bien porque está cansada de tanta frustración”, analizó en declaraciones a Radio 10.

Acto seguido, recalcó: “Con todos los defectos que tiene que para mí son muchísimos, Milei logró que un sector de la sociedad se convenza que lo que él proponía es un camino de futuro y le siguen creyendo”.

“Obviamente me parece que el camino que que tomó no es el correcto, creo que hay que ir para el otro lado, pero entiendo que a la sociedad la idea de un futuro de una esperanza le puede ayudar a seguir soportando el día a día y esto es clave porque no podemos militar solamente el nihilismo, la bronca o el resentimiento porque entonces lamentablemente nunca se va a construir una mayoría”, reflexionó.

En cuanto a la coyuntura económica, el legislador planteó que “si hablamos con el sector textil es un derrumbe total; en las vacaciones de invierno fue todo para atrás; cae el consumo de leche y el consumo de carne”.

“En agosto hay aumentos de las prepagas, del agua, aumentos de toda índole. Digo hasta dónde la gente tiene esa espalda vendiendo sus ahorros como se marca para aguantar, ¿dónde está el límite?”, interrogó el líder de Los Irrompibles.

“Yo soy de los que cree que el sufrimiento por el cual estamos atravesando como sociedad es absolutamente injustificable. O sea, no hacía falta devaluar el 120 % para liberar todo, ni darle a las corporaciones todas las facultades para que puedan hacer cualquier cosa y que regulen la vida de los argentinos”, disparó Santoro.

Luego juzgó que “estos números son terribles porque para provocar una caída de la tasa de inflación están generando deliberadamente una recesión económica y la recesión tiene una consecuencia directa que es la caída del poder adquisitivo del salario, de las ventas y la destrucción del empleo”,

“Siempre defendimos la idea de que el gran ordenador social era el trabajo y que la única manera de distribuir el ingreso era mejorando los salarios y garantizando una Argentina productiva. Hay que tener claro que hay algo en la comunicación que falló cuando nosotros hablamos en contra del mérito y del esfuerzo personal, le dejamos a la derecha que se quede con esa bandera y ellos nos pusieron a nosotros como el partido político de los planes sociales”, lamentó.

Y completó: “Lamentablemente hoy la Argentina está enloqueciendo como consecuencia de toda esta locura que se está inyectando desde el poder. Lo que yo creo que hay que hacer acá es tratar de devolver a la gente la tranquilidad el sentido común y la esperanza en el futuro”.