Cachanosky, punzante: “Tienen miedo de liberar el tipo de cambio”

El economista Roberto Cachanosky se refirió a la incertidumbre por el cepo cambiario, al tiempo que evaluó que “por ahora no está tan clara la reactivación”.

“Hay dos problemas en el tema cambiario. Uno es el cepo y el otro es el control de cambios. Hay que eliminar el control de cambios y liberar el mercado de cambios así desaparece automáticamente el cepo”, contextualizó.

“Hay mucho discurso anarcocapitalista y libertario, pero tienen miedo de liberar el tipo de cambio. Si liberaron todos los precios, ¿por qué no liberan el tipo de cambio?”, inquirió en declaraciones a CNN Radio.

Acto seguido, juzgó que “el tipo de cambio puede saltar si no generás confianza y credibilidad en la política económica. Hasta ahora no generaron ni credibilidad ni confianza, generaron esperanza. No se animan porque saben que no generaron confianza y pueden tener un problema serio”.

“Lo importante dentro del funcionamiento de la economía es el orden institucional y el respeto. Veo un Gobierno que es intolerante tanto como el kirchnerismo para con quien piensa diferente”, analizó Cachanosky.

Finalmente, manifestó que “está bien la desregulación de la economía y algunas cuestiones de privatizaciones, pero es un horror que aquel que piensa diferente es el enemigo. Eso te está dando el inicio a un proyecto autocrático”.