Pichetto ponderó la “criteriosa y equilibrada” reaparición de Macri

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, destacó el “equilibrado” discurso brindado por el expresidente Mauricio Macri en el relanzamiento del PRO y coincidió en las falencias de gestión en el andamiaje libertario.

“Es una visión que Macri tiene, una visión capitalista, liberal, de apoyo al Gobierno y con un respaldo al Parlamento, como lo hicimos nosotros también, a pesar de que a veces nos cuestionan”, puntualizó. En torno a su excompañero de fórmula en 2019.

Asimismo, puso de relieve que “nosotros también apoyamos la Ley Bases y el capítulo fiscal como instrumentos imprescindibles para poner en marcha el proceso de gestión. El Gobierno tiene alguna falencia de gestión y de falta de equipo. En la segunda o tercera línea, nadie descubre que todavía hay funcionarios que pertenecieron a gobiernos anteriores, algunos tienen hasta cargos importantes”.

“Fue una reaparición pública de Macri muy buena, criteriosa y equilibrada. Macri es un líder del centro político nacional. Hubo una cosa que lo definió muy bien a Macri, su identificación con el PP español, con (el líder de Vox, Santiago) Abascal. Me parece que Macri quiere expresar eso y está en un compromiso con el Gobierno que apoyó en las elecciones”.

“Las suspicacias con el entorno en el que vive un Presidente, incluyendo a sus colaboradores más cercanos, ha existido siempre en todos los gobiernos. No me gusta hacer calificaciones de tipo personal. Por ejemplo, Macri lo tuvo a Marcos Peña, Isabel lo tuvo a López Rega, que lo tuvo que echar a patadas en un avión porque se le levantó la CGT. No quiero hacer comparaciones. El Presidente está rodeado de un grupo de confianza”, matizó Pichetto.

De todos modos, hizo foco en declaraciones a Perfil Radio que es “imprescindible estructurar un equipo ministerial más grande y sólido”.

“No tengo problemas personales con los miembros actuales del Gabinete, pero el otro día mencioné la situación con la canciller (Diana Mondino), que yo considero una mujer de valía, respetable, pero hay datos de la realidad: en los últimos viajes importantes de Javier Milei al exterior, como los realizados a Estados Unidos y Francia, la canciller no estuvo presente. La política se maneja con la realidad y, si en eventos cruciales la canciller no estuvo, hay una luz amarilla prendida”, alertó.

Acto seguido, analizó que “en el medio, hay una política exterior bastante errática. A la mañana se critica a Lula porque es un ‘comunista’ y es ‘imbécil’, y a la tarde lo felicitamos porque nos puso la bandera en la embajada Argentina. Brasil tiene una visión política, que es Itamaraty, que está por encima de los presidentes, Bolsonaro y Lula. Cuando uno va a Brasilia, creo que Itamaraty es más importante que el edificio de Planalto”.