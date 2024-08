Cúneo Libarona lamentó el “tremendo ataque” a la postulación de Lijo para la Corte Suprema

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, reconoció que pensó que el trámite para la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema “iba a ser mucho más simple”.

“Elevamos el pliego y el Senado ahora debe decidir. Macri habló con críticas, hablaron otros, pero otros no hablan”, puntualizó.

En tanto, indicó que “lo que se le pidió a los senadores y se logró es ‘vamos a meterle celeridad para resolver las cosas’. Decirle a un senador ‘votame acá’, no es tan sencillo. Los senadores son todos gente grande, tiene cada uno su partido, es un tema que van a ver. vamos a ver el día de las audiencias, el día de los votos, quiénes levantan la mano. Yo creo que es un tema que todavía falta”.

“Yo estaba convencido de que la cuestión de Lijo iba a ser mucho más simple igual que la de Manuel García Mansilla, pocas veces vi un ataque así. Tremendo. Me sorprendió también la cantidad de adhesiones. La gente tiene una opinión fragmentada. Yo supongo que los senadores van a actuar con responsabilidad”, acotó el funcionario en declaraciones a La Nación.

Acto seguido, manifestó que “la intención es que sean los dos o ninguno. Hoy se mantiene esa idea”.

“Lo que quieren los gobernadores es contarnos que tienen muy buenos juristas en sus provincias. Todos recomiendan hombres y mujeres del derecho para la Corte. Me parece que aquello que empezó siendo ‘la Corte no se toca’, hoy está estudiado y no es descabellado pensar en que la ampliación de la Corte puede favorecer mucho su funcionamiento”, sumó el ministro.

Luego aclaró que “el día de mañana necesariamente el clamor incita a que se hable además de la incorporación de mujeres. Son muy idóneas, pero se verá en su momento. Pensar hoy en quién va a ser un juez o juez para ampliar la Corte me parece muy aventurado. Yo creo que hoy el tema estará en las audiencias del Senado en agosto, y ver cuántos si están los dos tercios presentes de los senadores que levanten la mano”.

En el caso de que Lijo no consiga suficientes votos, precisó que “su pliego será rechazado y se insistirá con otro candidato. Pero este es un tema que yo ya me saqué de la cabeza. Lo sigo por los diarios”.

Y si efectivamente se confirma a Lijo como juez de la Corte, recalcó: “No creo que vaya a ser un juez beligerante, con los años que tiene y el respeto que ha adquirido. Siempre ha sido conciliador y siempre ha tratado de sumar y siempre ha sido armónico. Yo no creo que Lijo, de ninguna manera, vaya a alterar el espíritu de la Corte”.