El tango copa la oferta cultural porteña durante agosto

El tango, con su singular riqueza que le ha valido el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad hace 15 años, alcanza su máximo esplendor en su tierra natal: Buenos Aires. El Ministerio de Cultura porteño tendrá una programación especial que vibrará al ritmo del 2x4 con propuestas en la Usina del Arte, el Centro Cultural San Martín, el Cine Teatro el Plata, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Casco Histórico, el Teatro Colón y muchos espacios más.

Uno de los eventos centrales será el Tango BA Festival y Mundial entre el 14 y 27 de agosto. La Ciudad tendrá una gran variedad de actividades que destacan la música, la danza y la poesía tanguera. Desde las principales salas de conciertos hasta los emblemáticos salones de baile, bares históricos, casas de tango, museos y academias, cada rincón de la Ciudad ofrecerá una experiencia única.

Entre las propuestas más disruptivas, llega In the Bodies, de la compañía austríaca-argentina IN Tango Tanz, que se presentará el jueves 8 a las 21 y 9, 10 y 11 de agosto a las 19 en la sala A del Centro Cultural San Martín. Se trata de una obra coreográfica que, con perspectiva contemporánea y de género, pone el acento en el universo femenino del tango.

𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗼𝗱𝗶𝗲𝘀 se asoma a la intimidad del universo femenino en el tango desde una perspectiva contemporánea y de género. — elculturalsanmartín (@elculturalsm) July 29, 2024

Y si de baile se trata, las milongas son un clásico infaltable que estarán presentes en el Cine Teatro el Plata los viernes 23 y 30 a las 19 y en el Centro Cultural 25 de Mayo todos los domingos de 19 a 22. Siempre con entrada sin costo y por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Además, el sábado 24 de agosto se celebrarán los 154 años del Barrio de La Boca, que se cumplen el día 23, con una tertulia en Barraca Peña dedicada al tango. El evento comenzará a las 14.30, con un cupo de 40 personas. La actividad se realizará en Avenida Pedro de Mendoza 3003 y no se suspenderá por lluvia. En tanto, el martes 27 de agosto a las 14, se llevará a cabo un recorrido por diferentes tanguerías del Casco Histórico, empezando en Balcarce y Estados Unidos y finalizando en Avenida de Mayo, para explorar la historia del tango y sus autores más influyentes.

Y siguiendo con el tango, en el Museo Casa Carlos Gardel continúa la exposición Troilo, el otro Gardel del Abasto, que revela por primera vez el valioso acervo patrimonial de la familia de Pichuco. En esta muestra única, los visitantes podrán admirar partituras originales de Troilo, su archivo fotográfico familiar, su icónico bandoneón, premios y una colección de 485 grabaciones comerciales.

A lo largo del mes también habrá programación destacada en el Centro Cultural Recoleta con una gran variedad de propuestas musicales como el Ciclo Antidomingos, el Ciclo Confesiones de Invierno y Música Clásica. Asimismo, se proyectarán películas todos los jueves del mes a las 19 y cine de comedia todos los viernes a la misma hora. Las propuestas del séptimo arte incluirán el Ciclo John Ford, más que una leyenda. Habrá también charlas en el marco de la iniciativa “Las puertas del cielo. 40° aniversario de Julio Cortázar”, con fechas los miércoles 7 y 21 a las 19. Todas las entradas son sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

En cuanto a música, el Cuarteto Delta, la Orquesta del Consejo de Ciencias Económicas y Santaires ofrecerán conciertos a principios de mes en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Parque Centenario. La Banda Sinfónica de Buenos Aires, junto a Leo Masliah, se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo y la Usina del Arte, mientras que Florencia Dávalos y Tango Q lo harán en el Anfiteatro de Parque Centenario. Además, la Banda Sinfónica estará en el Centro Cultural San Martín. Asimismo, a lo largo del mes, se llevará a cabo el Congreso Nacional de Folklore y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio.

En esta línea, el Centro Cultural 25 de Mayo tendrá un encuentro coral el domingo 11 a las 11, dirigido por Mario Alberto Masquef. Además, habrá un ciclo de cine nacional los lunes 5, 12 y 26 de agosto a las 20, con presencia de directores y elencos que dialogarán con el público, y funciones especiales con música en vivo. Las entradas se reservan previamente en la web.

El área de Patrimonio, Museos y Casco Histórico también tendrá una amplia agenda. En agosto se desarrollará un nuevo ciclo de Música en los Museos con conciertos en la sede Palacio Noel del Museo Fernández Blanco, en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, en el Museo de Arte Popular José Hernández y en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra.

Asimismo, se organizarán visitas a diversas sedes de colectividades y, en la Casa del Historiador, continuará la exposición “La escuela, del kiosco a la casa. Revistas Billiken y Anteojito en diálogo con los mapas y las láminas didácticas Estrada”, que ofrece un recorrido visual por cien años de educación argentina a través de publicaciones icónicas y material didáctico histórico. También seguirán las propuestas para conocer el Casco Histórico y recorrer los mejores miradores para ver la Ciudad desde lo alto.

Dos exposiciones se inauguran en agosto en el Moderno como parte de su programa anual 2024, Arte es educación. El 1 de agosto se presenta “El acto imprevisto” de Javier Soria Vázquez, con curaduría de Marcela López Sastre, directora del Museo de Bellas Artes de Salta. Esta muestra transforma la Sala de Proyectos Especiales en un laboratorio creativo donde los espectadores podrán participar, acompañados por el movimiento de tres violines.

Por otro lado, el 22 de agosto Martín Legón inaugurará una exposición bajo la curaduría de Francisco Lemus. Legón explorará la influencia de la escuela, los manuales escolares y los libros de divulgación en el arte de los años 60, revisitando la noción de escuelismo para revelar el trasfondo pedagógico de algunas obras emblemáticas del canon argentino. Ambas inauguraciones son con entrada libre y gratuita.

El Planetario de Buenos Aires ofrecerá una variada programación de actividades para todos los públicos. Del 3 al 23 de agosto, se presentará el espectáculo Luces de infinito de martes a viernes y, los fines de semana, se sumará programación con funciones de Aventura Espacial, Veo Veo, y Vuelta por el Universo. Del 23 al 31 de agosto, se ampliarán las propuestas con Sol Tiempo de Eclipses, tanto para la semana como para los fines de semana. Las visitas guiadas se realizarán de martes a viernes a las 12 y 14, y los fines de semana a las 14 y 16.30, con reserva previa. Además, se podrá disfrutar de la muestra “Argentina mira el cielo” y “Alchimia”, del artista Eduardo Pla, los fines de semana de 10 a 11.30 sin inscripción previa, y de observaciones por telescopios al anochecer.

¿Qué les parece que se viene? 🤔 pic.twitter.com/JPPbEbc7dg — Planetario Galileo Galilei (@planetarioBA) July 24, 2024

El Planetario también tendrá eventos especiales como el curso Astronomía para Adolescentes los miércoles de agosto, con reserva previa de vacante en la web; el documental Luna celeste y blanca el 8 de agosto, y charlas científicas: Del Big Bang a las ondas gravitacionales y Revolucionando la astronomía con inteligencia artificial serán dos de las opciones. En paralelo, se desarrollarán actividades como ¡Día de las infancias en el Planetario! el 18 de agosto y Astronomía en Stream: Zombies espaciales el 21 de agosto. El ciclo de charlas sobre el eclipse anular de sol 2024 comenzará el 22 de agosto, y el 30 de agosto se llevará a cabo la charla Buscando el anillo de fuego con Mario Markic.

El Complejo Teatral de Buenos Aires presentará en agosto una variada oferta de estrenos en sus distintos espacios. En el Teatro San Martín, a partir del viernes 16, tendrá lugar La gran ilusión, una adaptación de La gran magia de Eduardo De Filippo, dirigida por Lluís Pasqual. La obra contará con un elenco que incluye a Marcelo Subiotto, Patricia Echegoyen y Pablo Mariuzzi, y estará acompañada en escena por músicos como Shino Ohnaga y Germán Martínez. Las funciones serán de miércoles a sábados a las 20.30 y domingos a las 19.30, hasta el 15 de diciembre.

Los actores se preparan para una sesión de fotos, para un nuevo estreno y para el desafío de sus personajes

Desde el viernes 16 de agosto “La gran ilusión”, una comedia entrañable con versión, traducción y dirección de Lluís Pasqual sobre “La gran magia” de Eduardo De Filippo. pic.twitter.com/n79P0Qby3a — Complejo Teatral BA (@elSanMartinCTBA) August 1, 2024

En el Teatro Regio, del 21 de agosto al 8 de septiembre, se presentará Manual para armar un sueño de La Zaranda, Teatro Inestable de Ninguna Parte, una oda a la esperanza dirigida por Paco de La Zaranda. Las funciones serán de miércoles a domingos a las 20 horas. Además, el Ballet Alxibeira de Galicia debutará en Argentina el 13 y 14 de agosto en el Cine Teatro El Plata, ofreciendo una muestra de su tradicional baile gallego, con un repertorio interpretado por más de 30 artistas.

En el marco de las actividades de agosto, el viernes 2 se presentará la nueva colección Esenciales con los títulos Acero líquido de Eduardo Mazzitelli y Quique Alcatena e Inspector Bull de Carlos Albiac y Horacio Lalia en la Casa de la Lectura y la Escritura.

Además, todos los jueves de agosto se proyectarán películas latinoamericanas en el ciclo Tierra en Trance en la Casa de la Lectura y la Escritura. El domingo 18, se llevará a cabo una Bailanta Chamamecera en el Espacio Cultural del Sur, con música en vivo, arte y gastronomía.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura porteño, del 27 al 31 de agosto llega Bridal Fashion Runway, una oportunidad para conectar y dar visibilidad a diseñadores y marcas destacadas de alta costura en Buenos Aires. Por su parte, Anime-Con, que tendrá lugar del 16 al 18 de agosto, contará con la participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de un stand donde hasta 10 editoriales independientes seleccionadas podrán exhibir y vender sus títulos. Además, durante la Feria de Editores (del 8 al 11 de agosto), el programa Pase Cultural otorgará cupones a sus beneficiarios.

En cuanto a convocatorias, la Buenos Aires Film Commission lanzó “BAFC: Content Hunter”, abierta hasta el 14 de agosto para impulsar proyectos audiovisuales originales con potencial internacional. En esta línea, próximamente se abrirán las convocatorias para el Fondo Metropolitano y Mecenazgo.