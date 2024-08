Benegas Lynch definió a Milei como “el albañil que tira las paredes” del Estado

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, destacó la marcha del Gobierno y aludió al respaldo del macrismo.

“No estoy en la parte del armado y de la rosca, pero lo que veo es este acompañamiento del PRO desde antes de las elecciones con la fiscalización. Nos ayudaron para que Milei sea presidente y sumado a las construcción de la Ley Bases y también con los votos en el recinto”, puntualizó.

De todos modos, aclaró: “No se trata de que sean todos liberales. Con la comunión de ideas vinculadas a un necesario lema de sacarle el peso del Estado a la gente nos pone mirando en la misma dirección. En las últimas apariciones, Mauricio Macri hizo guiños de apoyo”.

“Se dice que Milei no se deja ayudar y yo que lo conozco de forma cercana me parece que no es así. Incluso en la parte económica ha mostrado apertura” aunque “no quiere decir que escuche a todo el mundo”, acotó en declaraciones a la AM 950.

“Si yo fuera oposición en el plano del PRO, no firmaría a libro cerrado. Me parecería una estupidez que lo hagan. La cuestión es estar convencido de que este es el camino y el enfoque. El PRO está parado en una buena posición de acompañamiento”, sumó.

Por otra parte, manifestó que “desde la política y todos los sectores hay que atemperar la ansiedad. Lo entiendo perfectamente, pero hay que hacer una autocrítica cada uno desde su lugar. Hemos estado desatendiendo la aceleración del Estado sobre el individuo; ahora viene Milei, que es el albañil que está empezando a tirar las paredes. Vamos en otra dirección”.