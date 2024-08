Docentes y trabajadores universitarios tocan fondo: el salario más bajo en 40 años

El secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales, Jorge Anró, advitió que los docentes y no docentes de la educación superior tienen los salarios más bajos de la historia, desde el regreso de la democracia.

El referente sindical aseguró que “es falso que, tal como salió a decir el Ministerio de Capital Humano, los salarios del sector sean mejores que los de la administración pública y estén por encima de la inflación”.

“Es falso. Estamos 20 puntos por abajo de la administración pública. Y estamos al 30 de junio de este año más de 50 puntos por abajo de la inflación. Teniendo el salario más bajo de la democracia a esta parte los trabajadores universitarios. Es de una hipocresía absoluta lo que dijo el Ministerio”, enfatizó en declaraciones a la AM 750.

Ante este panorama, Anró consignó que “se viene seguir luchando. La semana pasada tuvimos una reunión con los seis sindicatos no dicentes y el no docente. Esta semana vamos a tener una reunión para consensuar el plan de lucha. Y probablemente la otra semana, no se va a poder reiniciar las clases”.

“Seguro estaremos de paro, pero a la vez porque son cada vez más los docentes que se están empezando a ir. Los salarios no alcanzan para subsistir. Hay muchos docentes que están emigrando”, acotó.

Finalmente, manifestó que “desde enero que estamos en la pelea por la defensa de la educación pública, con planes de escucha, clases públicas, paros y con la gran movilización de abril. La comunidad y gran parte del pueblo argentino acompañó en las calles. Fue una movilización histórica”.