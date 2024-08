Imparable caída de ventas en almacenes

El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, (FABA), José Candiota, advirtió por la fuerte caída en las ventas, estimada en un 20 % en lo que va del año al calor de la destrucción del poder adquisitivo.

“Calculamos un 20 % de recesión en los últimos siete meses desde diciembre. El problema se agravó y viene de arrastre”, precisó el dirigente en declaraciones a la AM 1270.

En tanto, indicó que la compra de productos de segundas marcas ha crecido “exponencialmente”, de la mano de “marcas no conocidas” aunque “de primera calidad”.

En cuanto a la modalidad de pago, el referente sectorial precisó que “es fundamental la Cuenta DNI y es el fuerte nuestro que cubre los negocios”.

“La gente está comprando con la tarjeta de crédito y tenemos la libreta que es fundamental para nosotros. Hay gente que paga los productos de todo el mes y se asegura productos de primera necesidad”, acotó Candiota.

Luego mencionó que “hace rato que hay productos que no se consumen y es cada vez peor. La gente ya no sabe qué producto eliminar y por más que eso suceda la gente tiene problemas de deudas. Se necesita ayuda de un dinero además del sueldo. No hay plata y apenas se compra lo necesario”.

Finalmente manifestó que “ya hay cierre de almacenes” y que el aumento de tarifas de energía “nos mata”, en un contexto donde “la perspectiva es mala”.