El Consulado General de Italia en La Plata y el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFreak, presentan del jueves 8 al miércoles 14 de agosto la Semana de Cine Italiano: maestros de la comedia.

Las películas se proyectarán en Cinema Paradiso (calle 46 entre 10 y 11), con todas las funciones a las 18:45 horas y entrada libre y gratuita.

Siete comedias imperdibles del legado del cine italiano y sus grandes maestros componen una nueva semana dedicada a una de las grandes usinas de la cultura popular del siglo XX, con películas de Mario Monicelli, Dino Risi, Pietro Germi, Nanni Moretti y Steno.

Las entradas gratuitas se entregan en la boletería el mismo día de la función a partir de las 13 horas (máximo dos localidades).

Jueves 8 – “Los desconocidos de siempre” (I soliti ignoti), de Mario Monicelli

Los mejores amigos Peppe y Mario son ladrones, pero no son muy buenos. Aun así, Peppe cree que por fin ha ideado un atraco maestro que los hará ricos.

Con la ayuda de otros delincuentes, planea cavar un túnel desde un departamento alquilado hasta la casa de empeños de al lado, donde podrán robar la caja fuerte.

Pero su plan dista mucho de ser infalible, y el hecho de que ninguno de los miembros del grupo tenga experiencia en la excavación de túneles resulta ser el menor de sus problemas.

Viernes 9 – “Una vida difícil” (Una vita difficile), de Dino Risi

La historia de dos décadas cruciales en Italia, a través de la vida de un hombre y sus experiencias durante los años comprendidos entre 1944 y 1961.

Sábado 10 – “Querido diario” (Caro Diario), de Nanni Moretti

Nanni Moretti rememora en su diario tres historias vitales caracterizadas por una mirada agudamente irónica.

My secret dream was always been to dance well * Caro diario (Dear Diary, 1993) / Nanni Moretti pic.twitter.com/fLvcJ5hNqZ

En la primera deambula por una Roma desierta, en la segunda visita a un amigo solitario en una isla y en la última tiene que lidiar con una enfermedad desconocida.

Domingo 11 – “Divorcio a la italiana” (Divorzio all’italiana), de Pietro Germi

Ferdinando Cefalù está desesperado por casarse con su prima Angela, pero está casado con Rosalía y el divorcio es ilegal en Italia. Para eludir la ley, intenta engañar a su mujer para que tenga una aventura y así poder atraparla y asesinarla, ya que sabe que le impondrían una pena leve por matar a una mujer adúltera.

Convence a un pintor para que engañe a su mujer, pero Rosalía resulta ser más fiel de lo que él esperaba.

Lunes 12 – “Los monstruos” (I mostri), de Dino Risi

La película se articula en veinte breves episodios que retratan la fealdad de la Italia de la época del ‘boom’ económico.

Marcó una forma de rodar -por episodios- en Italia, y 14 años después el propio Risi, Ettore Scola y Mario Monicelli filmaron una secuela: “I nuovi mostri”.



Martes 13 – “Un héroe de nuestro tiempo” (Un eroe dei nostri tempi), de Mario Monicelli, 1955, 85’

Un simple empleado de una fábrica vive obsesionado con tener registrados todos los pormenores que ocurren en su vida, con el fin de tener siempre una explicación que dar a la policía, por si algún día se viera metido en algún problema.

Sin embargo, las circunstancias le irán demostrando que, ni aún así, podrá evitar meterse en líos.

Miércoles 14 – “Un americano en Roma” (Un Americano a Roma), de Steno

Nando Moriconi, es un encantador joven del barrio de Trastevere en Roma, obsesionado con todo lo americano. Nando alterna su marcado acento romano con unos americanismos inverosímiles y repite continuamente los diálogos que ha aprendido de las películas americanas.

Un americano a Roma

(An American in Rome)



“Macarone, you provoked me, and I'll destroy you now. I'm gonna eat you, ahmmm”



1954 • directed by Steno • cinematography Carlo Montuori • with Alberto Sordi pic.twitter.com/3dXGgSuKXb