Adorni objetó la marcha por San Cayetano: “Está encabezada por políticos responsables del desastre”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reprochó que la marcha de San Cayetano, Santo Patrono del Trabajo, esté encabezada por “figuras políticas que son responsables del desastre económico que este Gobierno heredó el 10 de diciembre pasado”.

“En diciembre de 2023, la Argentina era uno de los cinco países con el peor salario mínimo del continente, junto con Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela; el segundo país con más juicios en el CIADI; un país donde durante 13 años el PIB per cápita no creció; un país donde hubo 10 años en los que no se generó empleo privado y donde hay más trabajo en negro o informal que registrado”, contextualizó el funcionario.

En ese sentido, manifestó que “este Gobierno vino a erradicar los males que azotan a los argentinos desde hace décadas, no a reproducirlos. Quienes fueron parte del problema en los últimos 20 años no van a ser parte de la solución”.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/gX7yz0uWE2 — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 7, 2024

En cuanto al diferendo con la Ciudad por los subsidios, sostuvo que “este traspaso no había sido formalizado, pero en 2013 se aceptó el traspaso del subte a la Ciudad; y también se había comprometido aceptar el traspaso de las líneas de colectivos y que el recorrido lo determine la Ciudad de Buenos Aires”.

“Hoy la Nación no sólo se encarga de subsidiar la tarifa, sino también de determinar los recorridos. Lo único que estamos haciendo es cumplir con lo razonable, más allá del ahorro que esto le va a generar al Estado nacional. No hay absolutamente ninguna represalia”, aclaró.

En igual tesitura, recalcó que “los precios de los tickets o de los pasajes o de los boletos es un tema que tienen que resolver las diferentes jurisdicciones”.

“Con respecto a la coparticipación, nosotros siempre dijimos que el Gobierno nacional iba a enfrentar lo que la Justicia dictamine. Como no está determinado cuál es el monto a transferir en términos de porcentaje, lo que se hizo la semana pasada fue hacer un adelanto”, anexó el portavoz.

Así las cosas, planteó que “cuando, efectivamente, la Justicia determine exactamente cuál es el monto, tendremos, en definitiva, una definición de cuál es el porcentaje, y efectivamente, se le va a ir transfiriendo a la Ciudad de Buenos Aires de manera normal, habitual y como ocurre con el resto de los porcentajes de coparticipación”.

Finalmente, en cuanto a la destrucción del poder adquisitivo, aseveró: “Que baje la inflación no implica que bajen los precios, implica que baje el índice de inflación”.

“Cuando la economía crezca de manera sostenible, como aparentemente está empezando a ocurrir, porque los salarios le siguen ganando a la inflación, la pobreza va a bajar y la indigencia también”, concluyó Adorni.