Fernández en su peor momento: filtraron fotos de Fabiola golpeada y un video con Tamara Pettinato en Olivos

Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, salieron a la luz las fotos de los moretones de la exprimera dama después de los golpes que acusó.

Las imagenes mostraban a la mujer en muy mal estado, por caso, con el ojo derecho totalmente morado, mientras que en otra situación, un golpe la marcó en la zona de su axila derecha.

Vale mencionar que estas fotografías aparecieron dentro de los chats que intercambiaron entre el expresidente de la Nación y la exprimera dama, quien le remarcó todas las agresiones que venía sufriendo en la Quinta de Olivos.

En el aire de TN mostraron esa conversación, en la que Yáñez le recriminó a Alberto Fernández: “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeás. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”.

En ese sentido, ella destacó que la agredió antes de mandarle la imagen: “Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

Si bien Alberto Fernández aseguró durante los últimos días que no habían existido agresiones contra su mujer, dentro de la conversación no lo negó y se limitó a expresar: “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor, vení, me siento mal”.

Por su parte, Fabiola siguió recordándole las actitudes violentas que tuvo: “Me volvés a golpear. Estás loco. Venís golpeándome hace tres días seguidos, y cuando me zamarreaste de los brazos, me dejaste moretones”.

Video en la intimidad de Olivos

Por otra parte, se viralizó un video en donde se la ve a la panelista Tamara Pettinato siendo interrogada por el expresidente, hablando del supuesto “amor” que los une.

En tono jocoso, Fernández le pedía: “Antes de que te termines de emborrachar con la cerveza podés decirme algo lindo”.

Y Tamara contestó: “Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos?”, luego resaltó: “Yo creo que estamos enamorados de otra manera… Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos?”.

“No, estoy esperando que digas algo lindo vos. Dejá de tomar cerveza porque van a decir que te lo hago decir borracha”, intervino el entonces Presidente.

Tamara sumó: “Te amo” y la respuesta fue: “Yo a vos”.