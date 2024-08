“Vidrieras escenográficas”, primera línea de batalla para captar clientes

Formado en habilidades creativas, el diseñador de mobiliario Manuel Kogan, ha hecho una carrera a partir del diseño escenográfico, que lo llevó a trabajar con grandes artistas como Tini, Abel Pintos y Bizarrap.

En 2019 comenzó con el diseño y realización escenográfica en videoclips de artistas argentinos. Luego, abordó el mundo de la publicidad con aporte para distintas marcas y hoy se consagra llevando su propuesta de “vidrieras escenográficas” al mundo de la moda.

“En un esfuerzo de proponer algo diferente, desarrollé el concepto de movimiento y vida a las campañas digitales. Eso tuvo como resultado, la realización de vidrieras que plasmaron las propuestas de campaña en un formato 3D y con un aspecto más escenográfico, eliminando elementos clásicos como los banners, gráficas y pantallas. Reemplazando estos recursos por distintos tipos de escenografías, jugando con materiales, texturas y colores, que atraigan al cliente desde otra perspectiva”, explica el artista.

Altamente demandado por las marcas más reconocidas de nuestro país, Manuel lleva elementos propios del ámbito escenográfico a la creación de vidrieras, promoviendo el concepto de “vidrieras escenográficas”. La fusión de ambas disciplinas, traen como resultado una propuesta única, que busca interpelar a los clientes como espectadores.

Asimismo, su lógica se basa en la integración de las habilidades creativas y diseños en una sola persona, concepto común en otros rubros, pero no en el despliegue de vidrieras.

El “one man show”, integra las tareas en distintos profesionales: diseñadores, creativos, directores de arte y artistas, en él. Trabaja con el proyecto en todos los procesos, “de principio a fin incluyendo la idea creativa, el diseño en papel y el render con tamaños reales de las vidrieras, incluso las muestras para las correcciones con el cliente y, finalmente, la realización (o puesta en escena) de las vidrieras en cuestión”, explica Kogan.

Al trabajar con marcas conocidas, Manuel cree que el escaparate no debe reflejar aquello que los clientes ya conocen, “cuando uno va a comprar un jean de una marca reconocida, o sea, va con la intención de comprar ése pantalón u objeto. No necesita que la vidriera exhiba esos objetos, sino que la vidriera debe ser un punto de atracción para los clientes que no están interesados en comprar algo de esa marca, algo que los atraiga y que los haga entrar al local”.

“Quien está mirando debe sentirse atraído y entrar al local. Una vez adentro ya es el trabajo de los vendedores y de lo que ahí está exhibido para poder concretar esa venta, pero el principal ingreso dentro del local está vinculada a la atracción, y las vidrieras son el frente, como una línea batalla”, sentencia el artista escenográfico.