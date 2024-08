Habló Fabiola: “Los videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho”

La exprimera dama, Fabiola Yañez, rompió el silencio desde Madrid tras la denuncia que radicó en contra del expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

“Lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho”, enfatizó, al aludir a las imágenes que el propio exmandatario registró con Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

En una entrevista concedida Infobae, la mujer reveló: “Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio que si yo hacía esto o lo otro que se iba a suicidar. Eso no se hace”.

“Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: ‘No les contestes porque les das entidad’”, sumó.

🗣 #Entrevista | Habló Fabiola Yañez: "Los videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que ha hecho"

También mencionó que “siempre” estuvo sola en Olivos y que el peor momento que vivió fue “el último año” cuando tuvo “que salir en pantuflas y bata” e irse “a la casa de huéspedes”.

Se refirió en igual tono al Ministerio de Mujeres y afirmó que pidió “ayuda” a la cartera ante la situación que se encontraba atravesando.

“Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí”, disparó.

Finalmente, en torno a los videos de Fernández junto a la columnista Tamara Pettinato, sostuvo que no era el único que encontró en el celular del exmandatario y que “había otras fotos y había otras personas”.

“Ocurría todo el tiempo. El trabajo psicológico que habían hecho conmigo había normalizado esas situaciones”, cerró.

Vale reseñar que Yañez denunció a Fernández por “violencia física” y “terrorismo psicológico” y se espera por su declaración.