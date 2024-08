La caída del prestamista extranjero que se ocultaba en Punta Lara mientras lo buscaban por abusar de sus hijas

Oficiales de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense arrestaron en estas horas a Juan César Cabrera, de 40 año de edad, un escurridizo prestamista y delincuente buscado por abusar de dos de sus tres hijas menores de edad.

La investigación comenzó en el año 2020, tras la denuncia radicada por la madre de las tres menores de 5, 6 y 12 años, quien relató que por motivos de salud, y estando separada, las niñas debieron quedarse un tiempo con Cabrera, su padre.

La denunciante agregó que durante ese período dos de las niñas fueron abusadas y que tuvieron lesiones compatibles con ataques sexuales. En las pericias y entrevistas en Cámara Gesell las víctimas sindicaron a su papá como su agresor directo.

Los abusos fueron sistemáticos hasta que las menores regresaron con su madre. Al radicarse la denuncia en la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata, se notificó de la formación de dicha causa penal y a partir de esto Cabrera se dio a la fuga.

Desde ese momento se mantuvo prófugo junto a su por entonces novia, y en redes sociales ambos se hacían llamar “Toreto y Lety”, en referencia a los personajes de la ya a estas alturas tristemente célebre zaga de películas, porque eran Rápidos y Furiosos para escapar de la policía.

Los investigadores no se rindieron y desde la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas lograron frenar el intento de Cabrera para escapar del país: “Tenía las valijas preparadas para irse a Uruguay, a su país de origen (Paraguay) no podía regresar porque allí tiene antecedentes penales”, contó un investigador a ANDigital.

La captura de “Toreto” tuvo lugar en una casa de la calle 128, entre 7 y 9, de la localidad de Punta Lara en el partido de Ensenada. En cuanto a su novia, la Fiscalía no ordenó su detención pese a que los investigadores la sindicaban como cómplice. No obstante, la investigación sigue abierta y no descartan una imputación para la colaboradora.

Ahora Cabrera enfrena cargos penales por “abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, corrupción de menores agravada y por el vínculo”, y una altísima pena en expectativa.