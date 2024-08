Ruckauf dice que “De la Rúa es Churchill al lado de Fernández”

El exvicepresidente de la Nación y exgobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, sentó postura en torno al escándalo que envuelve a Alberto Fernández y consideró que el expresidente “está solo, fané y descangayado, nadie lo acompaña, está desmoralizado y destruido y creo que no acertó nada en su tarea como gobernante”.

“Siempre presumí que él era un inútil, pero jamás pensé que era un violento”, acotó el dirigente de extracción justicialista en declaraciones a la AM 950.

Y recordó: “Cuando Cristina Fernándes de Kirchner dijo hace dos años, en un acto público, que podía mostrar su teléfono, todos imaginamos que se refería a la vida nocturna de Alberto Fernández, que estaba en todos los pasillos y las comidillas. Pero Cristina tenía otra información, que ella tenía un control más grande de las estructuras de inteligencia”.

Acto seguido, calificó a Fernández como “el peor presidente en el rango institucional” de la Argentina. “Fernando de la Rúa al lado de él era Winston Churchill. Fernández no entendía el Gobierno, no entendía nada, le encantaba pasear por el mundo sacándose fotos de ocasión como si fuera muy cholulo. Esto ya supera todo porque pegarle a una mujer embarazada son esas cosas que ninguna sociedad tolera”, puntualizó.

“Me impacta que la Argentina es un terremoto de noticias, ya no hablamos más de Loan, Venezuela o la guerra en Medio Oriente, estamos todos obsesionados con esta terrible situación”, anexó.

Por otra parte, de cara a las elecciones parlamentarias del año próximo, Ruckauf evaluó que “el kirchnerismo seguirá controlado por Cristina porque no tiene otra figura. Kicillof no da la medida y sigue cometienedo errores gravísimos, como el haberse perdido esta oportunidad de inversión de Petronas por testarudo y no adherir al RIGI. Máximo Kirchner tampoco tiene el temperamento ni la inteligencia de su padre”.

“Después estará todo lo que se está armando alrededor del exgobernador de Córdoba, junto a Pichetto y la CGT. Y luego habrá otro sector muy importante que se está organizando alrededor de Karina Milei y los Menem, que seguramente captará a mucho dirigente peronista y que ya están penetrando fuerte en la provincia de Buenos Aires”, estimó.

Y remató: “Sigo sosteniendo que el destino político de Milei tiene que ver con la inflación. Los argentinos terminan en el minuto final de acuerdo al bolsillo y si tiene éxito económico, con una inflación el año que viene menor al 2 %, gana elecciones”.