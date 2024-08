Lejos del RIGI, Unión por la Patria apuesta por el agregado de valor del litio

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, expresó que su intención es “delinear” un proyecto tendiente a la “industrialización del litio en Argentina”, pese a que “Javier Milei avanza con el RIGI, donde el objetivo es la extracción”.

“El litio tiene diferentes fases. La primera es su extracción y su pequeño agregado de valor como carbonato de litio. Luego viene el LFP (litio-ferrofosfato) que triplica en el precio internacional; en tercer lugar vienen las celdas y en cuarto lugar la batería. Argentina exporta el 100 % en carbonato de litio y no ha logrado recorrer la cadena de agregado de valor. No podemos apretar un botón y ser Alemania, pero tenemos las condiciones para recorrer el agregado de valor y además pueden venir capitales privados”, explicó la doctora en desarrollo económico.

“¿Cuál es el proyecto? Incentivar impositivamente, con una cuota para que obligadamente un porcentaje del carbonato de litio se tenga que procesar en Argentina para que el sector privado invierta”, enfatizó, en contraposición al oficialismo, ya que “con el RIGI promueven por un ratito la inversión, para extraer”.

Acto seguido, indicó que con este proyecto alternativo, se busca “que los capitales vengan en serio, con mayor volumen y generen puestos de trabajo, cosa que para ellos (los libertarios) no es un objetivo”.

Del mismo modo, la legisladora opositora manifestó en declaraciones a la AM 1270 que se propone regular un “precio preferencial para que se le agregue valor al 15 % del carbonato de litio en el mercado local”.

“El 90 % de lo que vos invertís en cambiar tecnológicamente tu planta se te devuelve en términos impositivos. Te devuelvo la inversión que yo necesito que vos hagas. Esa es la diferencia con el RIGI que te devuelve los impuestos porque sí. Acá devolvemos los impuestos porque a la Argentina le sirve, una muy básica contraprestación”, pormenorizó Strada.

Finalmente, advirtió que “si el litio no se procesa acá, esas mismas empresas lo van a procesar en otro país como Chile o Brasil”.

El presidente trasandino Gabriel Boric “ya la vio y está empezando a hacer plantas de baterías. Brasil trajo una empresa de autos eléctricos china y al lado una planta de baterías. Y Brasil no tiene litio en salmuera como Argentina, lo tiene en roca que es mucho más difícil de extraer. Que nosotros, que tenemos once terminales automotrices, no lo hagamos, es casi una paradoja”, finalizó la exdirectora del Banco Nación.