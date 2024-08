“El peronismo no debe excluir a nadie, tiene que convocar a todos los sectores”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destacó la importancia de “convocar a todos los sectores” para la nueva etapa del peronismo, al tiempo que dijo estar “trabajando con un grupo de compañeros de todas las provincias para conformar una propuesta que sea netamente federal”.

“Queremos que la visión del interior se vea reflejada en la conducción del movimiento, y no únicamente la mirada de los problemas del AMBA. Generalmente se piensa en función del AMBA y no en función de la República Argentina”, diferenció el mandatario.

En torno a la vitalidad de las estructuras partidarias, puso de relieve que “nosotros somos un movimiento añejo. Los partidos nuevos han trascendido de la Unión Cívica Radical, como el PRO, que tiene su campo de acción en la Capital Federal”.

“Generalmente, en todas las provincias, está la UCR, que es el partido más importante. El PRO es algo nuevo que usó la UCR para llegar al poder, y la asunción de Martín Lousteau le da al partido un sentido más popular. En similitud con el peronismo, la UCR tuvo encarcelamientos, golpes de estado, persecuciones, proscripciones; somos primos y adversarios a la vez, pero somos primos”, analizó Quintela en declaraciones a Perfil Radio.

Asimismo, aseveró que “el peronismo no tiene que excluir a nadie, al contrario, tiene que convocar a todos los sectores, como a los movimientos sociales y a la CGT. El kirchnerismo no existe, existe como una expresión del peronismo que no abarca todo. El peronismo nos incluye a todos, es el movimiento y lo importante es el peronismo”.

“Hay muchos peronistas que no pertenecen a sectores como La Cámpora. Algunos transitan más a la izquierda o más a la derecha, pero hay límites que no podemos pasar: el objetivo del peronismo es la toma del poder para producir las transformaciones que necesita nuestro país”, reforzó el gobernador riojano.

De todos modos, explicó que la conducción no tiene que pasar necesariamente por los gobernadores, sino “por una mesa donde estén contempladas todas las provincias y todos los sectores del movimiento nacional. Tengo entendido que son más de 120 cargos, lo que es suficiente para que estemos todos representados, incluido el sector kirchnerista”.

“Cristina está por encima de todo esto, y fue la que nos pidió a todos que asumiéramos la responsabilidad de sacar el bastón de mando de la mochila para salir a reconstruir este movimiento que está un poco dormido. Hay que despertarlo y ponerlo en marcha, después de hacer una autocrítica profunda, que se está haciendo todavía, estamos visualizando los errores para no volver a cometerlos”, acotó.

Y concluyó: “El objetivo es producir una transformación importante en la Argentina que incluya a los casi 50 millones y que no los excluya. El proyecto que se está aplicando es excluyente: la mayoría de los argentinos no van a tener acceso a servicios esenciales como el agua, la energía, la conectividad y el transporte público”.