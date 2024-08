Alberto Fernández rompió el silencio: “Nunca golpeé a Fabiola”

Este lunes, pasadas las 20.30 horas, se conocieron las primeras declaraciones que Alberto Fernández realizó al diario El País de España, en medio del escándalo por la denuncia de violencia de género en su contra.

Entre las frases más resonantes, Alberto Fernández dijo que “obligaron” a Fabiola Yañez a radicar la denuncia en su contra. “Alguien la incentivó para que me denuncie”, deslizó.

Consultado por los chats de WhatsApp que se filtraron, con mensajes y fotos de supuestas agresiones físicas contra Yañez, sostuvo que las conversiones “desparecieron” de su teléfono celular.

“De mi celular desparecieron todos los chats del 2022 y el 2023 con Fabiola. No tengo manera de corroborar esa conversación”, alegó.

Por otra parte, reconoció violencia verbal “mutua” con la exprimera dama, pero negó haberla golpeado.

“Nunca la he golpeado. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho”, completó.