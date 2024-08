Estela Díaz condenó el “montaje absolutamente oportunista” en torno al caso Alberto Fernández

La ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, aseguró que “una conducta individual no niega la política” de género implementadas durante la gestión del Frente de Todos, al tiempo que cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su ajuste en un área muy sensible.

“Las conductas individuales pueden desviarse, pero eso no niega los derechos. Al contrario”, exclamó la funcionaria y además condenó el “montaje absolutamente oportunista” llevado adelante por la administración libertaria.

“Quieren plantear que esto que pasó con Alberto Fernández ratifica lo que creían. Ya eran antifeministas. Ya habían decidido eliminar el Ministerio. Se jactaron de que echaron al 45 por ciento del personal”, recordó en declaraciones a la AM 750.

Asimismo, indicó que “lo que hicieron con la línea 144 es que no atiende más (denuncias por) violencia de género, sino que atiende cualquier tipo de violencia. Me roban y llamo a esa línea. Y me tiene que atender una misma persona que tiene que atender un (caso de) violencia”.

“Ahora parece que de golpe sí creen en esta denuncia. Entonces es todo una operación de construcción de sentido. En el fondo juegan a borrar derechos. A borrar los derechos conquistados”, insistió Díaz.

Estamos al lado de la denunciante, sea exprimera dama o mujer de barrio popular y lo hacemos aunque el denunciado sea Presidente, Intendente o concejal, peronista, radical, del PRO o LLA. Siempre dijimos que la violencia de género ocurre en todos los niveles sociales e ideologías — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) August 12, 2024

Y sentenció: “Yo llevo toda mi vida militando por estos temas. La exposición, la sobreexposición y la espectacularización, y más cuando hay uso político, es pésimo y especialmente para la víctima”.