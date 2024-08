“Alberto ya era un cadáver político”: aseguran que el peronismo va a “recomponerse”

El politólogo Juan Negri sentó postura en torno al escándalo que sacude la escena pública nacional y afirmó que la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández “va a tener menos impacto político de lo que hoy parece”.

“Alberto ya era un cadáver político, Cristina ya estaba de salida y si la economía no mejora, Milei va a perder su capital político igual”, esgrimió a través de un posteo en la red social X.

Luego, en declaraciones a Perfil Radio, explicó que “si no hubiese habido escándalo, ¿Alberto Fernández qué rol juega políticamente? Más o menos el mismo que ahora. Es decir, no cambia mucho el balance de poder al interior del peronismo”.

“Esto profundiza el estado de acefalía y efervescencia en el PJ, pero no altera, me parece a mí, el equilibrio de poder. Alberto era una persona que estaba afuera, Cristina ya está muy de salida”, insistió.

Acto seguido, reflexionó: “Obviamente estamos todos muy atentos al escándalo, hay mucho morbo, mucha mugre, mucha curiosidad e intriga. Pero, el año que viene, cuando sean las elecciones en medio término, si Milei no logra reactivar la economía, si la pobreza sigue tan en alza, si no logró bajar la inflación, ¿tanto va a afectar este escándalo en el sentido de cambiar la votación?”.

“Me parece que el núcleo duro sigue estando en la economía. Pongo un ejemplo. En 2016 fueron los bolsos de López, y el kirchnerismo pasó a ser un activo tóxico. Es decir, un caso de corrupción muy evidente. En 2019 hubo unas maniobras políticas, Cristina fue muy hábil y el peronismo ganó, con los bolsos de López. Lo que yo quiero decir es, al final del día, lo que importa es cómo está la gente. El escándalo, insisto, lo seguimos con mucha atención por el morbo, pero no es lo central”, prosiguió el director de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Di Tella.

En igual tesitura, evaluó que “el peronismo tiene capacidad de recomponerse. Creo que hay una camada de liderazgos todavía en potencia al interior del peronismo que tienen posibilidades, y que estuvieron marginados durante la larga hegemonía kirchnerista”.

“Pienso, por ejemplo, en los gobernadores, algunos del interior. Córdoba es el mejor ejemplo de focos de poder significativos en algún momento del peronismo que durante el kirchnerismo quedaron muy relegados. Schiaretti en su momento no lo pudo hacer, se le pasó un poco el cuarto de hora, De la Sota sufrió una tragedia personal. Veo a algunos gobernadores de provincias un poco más chicas, como Ricardo Quintela, que quiere jugar un rol muy activo. Y después, obviamente, Axel Kicillof, que un poco por donde está, yo creo que casi inevitablemente, aún si él no quisiera, le va a tocar jugar un rol en algún momento en el armado del peronismo”, enfatizó.

De todos modos, reconoció que “el escándalo va a tener un efecto” y “legitima un discurso anti casta, que, obviamente, a Milei le viene como anillo al dedo”.

“Entonces, podría venir una alternativa por fuera del peronismo, pero yo creo que por estructura, territorio y funcionarios electos, el peronismo, casi te diría por inercia, va a jugar un rol como opositor a Milei”, sumó.

Y remató: “El centro no mileista, el radicalismo, el PRO, para mí quedó muy pegado a Milei. Si se empieza a deteriorar la popularidad de Milei no sé si ahí va a surgir algo, porque insisto, me parece que han quedado muy cerca del Gobierno. Entonces necesariamente el peronismo va a jugar ese rol, por lo menos así lo veo yo”.