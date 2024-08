Kicillof se reunió con Lula en Brasil y sumó una foto de alto voltaje político

El gobernador bonaerense Axel Kicillof llevó a cabo este martes una agenda de gestión de carácter internacional al reunirse con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro entre Kicillof y Lula se concretó en el Palacio del Planalto. Según expuso el mandatario provincial en redes sociales, la cumbre tuvo el propósito de “fortalecer la articulación entre Brasil y la provincia de Buenos Aires y poner en común una agenda de inversiones y desarrollo productivo”.

No Palácio do Planalto, recebi o governador da província de Buenos Aires, a maior da Argentina, @Kicillofok, ao lado do ministro @Haddad_Fernando. Axel também se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, @geraldoalckmin. A… pic.twitter.com/u8uoaRFKR3