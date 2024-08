Berni: “No es un golpe al peronismo porque nunca sentí que Fernández fuera peronista”

El senador provincial de Unión por la Patria, Sergio Berni, se refirió al escándalo por violencia de género que sacude la escena política nacional y planteó que “aquellos que conocíamos a Alberto Fernandez intuíamos que esto iba a pasar y mucho más con la forma sobre cómo comenzó el gobierno”.

“Podía pasar cualquier cosa. El tema de la violencia son situaciones que no se pueden prever. Hasta tanto la Justicia no se expida no deberíamos opinar mucho. Pero era previsible cualquier otra situación porque fue un gobierno que arrancó de una forma muy poco peronista”, recordó el exministro de Seguridad bonaerense.

Asimismo, consignó que “Alberto Fernández se jactaba de decir que no era peronista y tenía una impronta progresista que llevó a un gobierno desastroso y sus amigos se jactaban de que era el camino correcto. El tiempo demostró que no”.

“No lo siento como un golpe al peronismo porque nunca sentí que Fernández fuera peronista, pero sí creo que el peronismo tiene que reorganizarse y generar una alternancia para las próximas elecciones”, acotó Berni en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, puso de relieve que “en esta responsabilidad estamos trabajando unos cuantos. Hay un gran grupo de hombres y mujeres del partido para ser una alternativa el año próximo”.

“Si hay algo que diferencia al peronismo del resto de los partidos es la doctrina fuerte que ha perdurado a lo largo de los años. El problema del gobierno de Fernández es que se apartó de esa doctrina, que fue la columna vertebral de los años de oro de la Argentina”, anexó el legislador.

En igual tesitura, reconoció que “hay que adaptarla a los tiempos que corren. Necesitamos hombres y mujeres con coraje que puedan llevar adelante esa doctrina”.