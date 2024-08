Monumentos de animales para descubrir en el mundo

Los queremos, los amamos, nos sorprenden a diario y no siempre los tratamos de la mejor manera, pero los animales forman parte de nuestras vidas y han sido reflejados y homenajeados a través de diferentes tipos de obras de arte alrededor del mundo.

Algunos tienen que ver con una temática ecológica, artística, familiar o de fidelidad. Por tal motivo, Booking.com la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones identificó a alguno de ellos para que cuando te los cruces, vos también puedas rendirle tu homenaje.

Mar del Plata, Argentina

La ciudad Feliz además de ser un emblema de la costa atlántica argentina se caracteriza por sus múltiples opciones tanto para el verano como para el resto de las estaciones del año. A su característica playa se suma su gastronomía, el puerto, sus espectáculos, paseos comerciales y actividades para toda la familia.

Ahora, si hay algo que la identifica, además de todo lo descripto anteriormente, son sus icónicos lobos marinos.

La obra, ubicada en la Rambla de la ciudad, está conformada por dos estatuas de piedra ideadas por el artista argentino José Fioravanti y esculpidas por el esloveno Janez Anton Gruden. No debe haber ni un solo visitante de los miles que pasan por Mar del Plata que no tenga una selfie con ellos.

San Andrés, Colombia

Las playas de San Andrés tienen un encanto sin igual, arenas blancas, aguas cristalinas, arrecifes de coral y toda la belleza de una isla increíble. Pero además y dentro de ella se encuentra “La barracuda de ojos verdes y lágrimas azules” que se ha constituido en un emblema de la isla.

Todo aquel que recorra sus calles seguramente se acercará a ella ya que es imposible que pase desapercibida. La obra parte de una fábula del exgobernador de las islas Simón González Restrepo quien luego de bucear por la zona sostuvo que vio una barracuda llorando cuando estaba a punto de matarla con su arpón.

A partir de esa fábula el pintor y escultor Arcadio González buscó concientizar a las personas para que respeten la vida de los animales que habitan en el mar.

Londres, Reino Unido

La ciudad, una de las más importantes del mundo, ofrece una amplia oferta turística para disfrutar y conocer. Increíbles museos, palacios, jardines y parques componen algunas de sus mayores atracciones.

Pero lo que nos compete aquí, es otra cosa, por eso y entre todas esas opciones aparece una araña gigante que no podrá pasar desapercibida.

‘Maman’1999 by Louise Bourgeois. First saw this sculpture in the Tate Modern London, now installed in Sydney outside the AGNSW. Impressive spider 9mx10m not for anyone with Arachnophobia. pic.twitter.com/i9ykCg1ZUA