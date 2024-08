“Miradas Argentinas” en Cine York: grandes filmes nacionales para disfrutar gratis

Desde la Lumiton Usina Audiovisual impulsan un homenaje a las grandes obras que han enriquecido nuestra cinematografía y le han dado prestigio internacional.

“Nuestro cine es reconocido en el mundo tanto por su nivel artístico y técnico, así como por su capacidad de remarcar hitos históricos y políticos, conformando un patrimonio cultural que actúa como guardián de nuestra identidad”, explicaron los responsables del ciclo “Miradas Argentinas” que puede disfrutarse en el Cine York de Vicente López (Juan Bautista Alberdi 895) con entrada gratuita por orden de llegada.





En esta entrega presentan una selección de clásicos de la década del 80 de la mano de figuras de la talla de Federico Luppi (Últimos días de la víctima) y Rodolfo Ranni (El desquite), y un conjunto de ficciones contemporáneas de reconocidos directores como Lucrecia Martel, Santiago Mitre y Fernando Spiner.



Además, este ciclo cuenta con documentales recientes que recuperan figuras como la de los periodistas Rodolfo Walsh (R. J. W.) y Robert Cox (El mensajero) o la del reconocido artista Cándido López (Cándido Lopez: los campos de batalla), y con una interesante selección de filmes de cine experimental, pertenecientes a la corriente de cine underground argentino de los setenta de la mano de Bebe Kamin y Alberto Fischerman.

El cronograma arrancó el miércoles 14 con Pubis angelical, de Raúl de la Torre y Viaje a los pueblos fumigados, de Fernando ‘Pino’ Solanas, y así continúa:

PERDIDO POR PERDIDO | jueves 15 de agosto | 18:30hs.

Dir. Alberto Lecchi

Argentina / 1993 / Ficción / 93’ / +13



Ernesto Vidal, un modesto representante de una fábrica de vidrio, está a punto de quedarse sin su piso por no tener dinero para pagar el último plazo. El director de la financiera se ofrece a ayudarle y le pone en contacto con un extraño personaje que le propone que finja que le han robado el coche; así, con el importe del seguro y un préstamo que le hace gente de dudosa reputación, podrá solucionar el problema. Pero no todo será tan fácil.

LA MARY | jueves 15 de agosto | 21hs.

Dir. Daniel Tinayre

Argentina / 1974 / Ficción / 107’ / +18



Mary (Susana Giménez) es una atractiva chica de barrio que conoce a Cholo (Carlos Monzón), un joven apuesto y vigoroso con quien se casa. Entran en colisión, entonces, sus tabúes, prejuicios, un deseo sexual desenfrenado y una incipiente locura.

¿Esto hará desembocar la historia en un crimen pasional?



EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA | viernes 16 de agosto | 18:30hs.

Dir. Julia Solomonoff

Argentina, España / 2009 / Ficción / 86’ / +13



En un verano de campo aparentemente bucólico, un secreto se revela, espontáneamente. Al volver de una cabalgata, Jorgelina nota una mancha de sangre en la montura. Y otra mancha en el pantalón de Mario. Mario no sabe qué decir.

No sabe por qué, pero él no es como los demás. Jorgelina lo acompañará en un camino de descubrimiento, temor y aceptación. Una revelación que los unirá más de lo imaginado.



LA PELÍCULA INFINITA | viernes 16 de agosto | 21hs.

Dir. Leandro Listorti

Argentina / 2018 / Documental, experimental / 54’ / +13



A partir de restos de películas argentinas que nunca fueron terminadas, La película infinita construye una historia paralela del cine. Un viaje en negativo a través de la creación y la soledad. Una historia sobre lo que no fue.

Un film construido en base a fragmentos de otros films que nunca existieron. Como un Frankenstein cinematográfico que vuelve a la vida frente a nuestros ojos.



ÚLTIMOS DÍAS DE LA VÍCTIMA | domingo 18 de agosto | 18:30hs.

Dir. Adolfo Aristarain

Argentina / 1982 / Ficción / 90’ / +16



A Mendizábal, un asesino a sueldo, sus anónimos clientes le ordenan un nuevo asesinato. Pero en la persecución, precisa y obsesiva, descubrirá que solo forma parte de un juego que no le pertenece, de una cadena al servicio de intereses mayores.

AY JUANCITO | domingo 18 de agosto | 21hs.

Dir. Héctor Olivera

Argentina / 2004 / Ficción / 115’ / +16



Juan Ramón Duarte es el único hermano varón de Evita, que lo encumbra y quien, con su prematura muerte, lo lleva a la destrucción. Ésta es la historia del ascenso y el derrumbe de un simpático trepador cuyos años de gloria y de crisis coinciden con el apogeo y el comienzo de la caída del presidente Juan Domingo Perón.



ERDOSAIN | miércoles 21 de agosto | 18:30hs.

Dir. Fernando Spiner, Ana Piterbarg

Argentina / 2020 / Ficción / 127 min / +13





Remo Erdosain, desesperado ante la falta de dinero y perspectivas, se une a una sociedad secreta que pretende trocar el orden social imperante a través de una cruel y terrible revolución social ideada por El Astrólogo.

ZAMA | miércoles 21 de agosto | 21hs.

Dir. Lucrecia Martel

Argentina, Brasil, España, Francia, México, EE.UU., Holanda, Portugal / 2017 / Ficción / 115’ / +13

Zama es un hombre que espera muchos años ser reconocido por sus méritos, ser deseado, ser amado. Decide atrapar un peligroso bandido y recuperar su nombre. En el fracaso se libera de su espera.

LA DEUDA INTERNA | jueves 22 de agosto | 18:30hs

Dir. Miguel Pereira

Argentina / 1988 / Ficción / 106’ / ATP



Veronico Cruz es un joven indio que muere ahogado en el hundimiento del Crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas. Esta historia narra su vida y crecimiento en una de las regiones más inhóspitas del territorio argentino, y su muerte en el lejano Mar Austral.



EL LEGADO ESTRATÉGICO DE JUAN PERÓN | jueves 22 de agosto | 21hs

Dir. Fernando E. Solanas

Argentina / 2016 / Documental / 103’ / ATP



Documental que recupera grabaciones inéditas y documentos históricos sobre el general y ex presidente argentino Juan Domingo Perón, con el objetivo de reivindicar su proyecto político en el presente.

PAMPA SALVAJE | viernes 23 de agosto | 18:30hs

Dir. Hugo Fregonese

Argentina, España, EE. UU. / 1965 / Ficción / 112’ / +13



En la década de 1800, un capitán del ejército intenta controlar la llanura pampeana, dominada por los indios y bandidos. El capitán decide llevar un grupo de mujeres para mantener felices a sus soldados y evitar la deserción. Remake del filme "Pampa bárbara" (1945).

EL DESQUITE | viernes 23 de agosto | 21hs

Dir. Juan Carlos Desanzo

Argentina / 1983 / Ficción / 95’ / +18



Un oscuro escritor se reencuentra con un amigo tras muchos años sin verse. Poco después, el escritor fallece y delega en su amigo los negocios turbios que le implican con la mafia y con varias bandas de delincuentes.



LA MIRADA DE CLARA | sábado 24 de agosto | 18:30hs

Dir. Pablo Torre

Argentina / 2007 / Ficción / 92’ / +13



Narra la historia del matrimonio de Clara Nilsson y Leopoldo Torres Ríos, padres de Leopoldo Torre Nilsson. La historia cuenta que Clara tardó mucho tiempo en confesarle a su esposo su miopía. A espaldas de él, ella utilizaba unos patéticos anteojos gruesos como dos culos de botella que empañaban su belleza. Atrapada en su engaño, condenada a vivir una parte de su vida en unas penumbras que la alejaban de su esposo, Clara se convirtió en una actriz fantasma del cine mudo. Y esa suerte hizo que Leopoldo llegara al mundo de los primeros sets de filmación.

La historia del matrimonio de Leopoldo y Clara narra una historia equívoca de amor que nace y crece paralela a la historia del cine argentino. Es la historia más o menos legendaria de una familia de cineastas, con sus secretos de alcoba, con sus momentos de esplendor y de miseria; es una historia de padres e hijos confundidos por la pasión del cine.



MI PADRE Y YO | sábado 24 de agosto | 21hs - sábado 31 de agosto | 18:30hs

Dir. Pablo Torre

Argentina / 2024 / Documental / 84’ / +13



La voz de Pablo Torre, hijo menor de Torre Nilsson, es el hilo conductor de la trama del film en el que se mezcla la sorprendente vida del director argentino más reconocido y considerado entre los 10 mejores del mundo, galardonado en los principales Festivales Internacionales, como Cannes, Berlín y San Sebastián, entre muchos otros, y el padre afectuoso, que ha dejado en sus hijos una huella imborrable. Como dice su hijo Pablo, su padre filmó más de lo que vivió, en un corta vida (fallece a los 54 años), llena de producciones siempre arriesgadas, de los que siempre salió airoso, hasta que la última dictadura militar logró vencerlo, censurando su última película, Piedra libre (1976).



EL VILLANO | domingo 25 de agosto | 18:30hs

Dir. Luis Ziembrowski, Gabriel Reches

Argentina / 2023 / Documental / 75’ / +13



Luis Ziembrowski es un actor al que siempre lo convocan para interpretar villanos. Le inquieta suponer que el hecho guarda alguna relación con su padre: un inmigrante polaco que al entrar en el hampa, provocó una hecatombe familiar.



CUANDO ACECHA LA MALDAD | domingo 25 de agosto | 21hs

Dir. Demián Rugna

Argentina / 2023 / Ficción / 99’ / +16





Un hombre es encarnado por un demonio en la ruralidad de un pueblo perdido, lejos de las grandes ciudades. Dos hermanos encuentran a este hombre a punto de dar a luz al mal y advierten a los vecinos del pueblo sobre el horror que está por estallar. Deciden deshacerse del hombre encarnado, pero lo único que logran es acelerar el proceso. El demonio ha nacido y empieza a dejar su inconfundible rastro de maldad. Deberán huir antes de que la locura y la destrucción los arrastre consigo.



TANGO FEROZ | martes 27 de agosto | 18:30hs

Dir. Marcelo Piñeyro

Argentina / 1993 / Ficción / 125’ / +13





Buenos Aires, finales de los '60. En "La Cueva", un boliche subterráneo, Tango y sus amigos se reúnen habitualmente para hacer música. Sin saberlo, están fundando lo que sería expresión y bandera de su generación: el movimiento del rock argentino.



OPERACIÓN NO SE RESPIRA | miércoles 28 de agosto | 18:30hs

Dir. Alberto Fischerman

Argentina / 1970 / Cortometraje, Cine experimental / 5’ / +18



Un hombre intenta hablar, pero tiene la boca tapada. Luego se desnuda y hace un gesto con las manos, pero están atadas. Luego intenta bailar un tango, pero tiene los pies atados. Intenta comunicarse sacudiendo sus genitales, pero estos están apretados contra su pierna. Finalmente, mueve las fosas nasales, pero están cerradas. Así, muere. Único corto sobreviviente del Encuentro Nacional de Cine contra la censura realizado en la Unión Ferroviaria de Santa Fe en noviembre de 1970.



LA PIEZA DE FRANZ | miércoles 28 de agosto | 18:30hs

Dir. Alberto Fischerman

Argentina / 1973 / Documental, experimental / 42’ / +18



Una aventura fascinante que entremezcla el cine con la música. Una pianista tocando la Sonata en Si menor de Franz Liszt, Ana María Stekelman bailando y las manifestaciones de la Juventud Peronista durante el triunfo de Cámpora.



THE PLAYERS VS. ÁNGELES CAÍDOS | miércoles 28 de agosto | 21hs

Dir. Alberto Fischerman

Argentina / 1969 / Ficción, Cine experimental / 84’ / +18



Dos bandas, los Ángeles Caídos (los malos) y los Players (los buenos), se enfrentan por el dominio de un territorio. Los Ángeles lo codician, exiliados en los techos y galerías, mientras los Players alternan la alegría y el tedio de poseerlo. Este territorio, que es uno de los galpones de los Estudios de cine argentino Lumiton, es indefinido e inaccesible. Los Players sobrellevan en él la monotonía de su vida privada y de sus juegos compartidos, tratando de engañar al tiempo. Los Ángeles, por su parte, no parecen estar en condiciones de atacar para conquistarlo.



EL BÚHO | jueves 29 de agosto | 18:30hs

Dir. Bebe Kamin

Argentina / 1975 / Ficción / 78’ / +13



La película cuenta la vida de una joven obrera textil que vive rodeada de una realidad que no comprende ni desea. Su único afecto está dirigido a un búho – símbolo de la noche y la filosofía – que habita en su casa. Lo demás le resulta ajeno, extraño, hostil. Buscará en su propio imaginario un momento de felicidad que parece escapar de su presencia.



CÁNDIDO LÓPEZ: LOS CAMPOS DE BATALLA | jueves 29 de agosto | 21hs

Dir. José Luis García

Argentina / 2005 / Documental / 102’ / ATP



Para su primer proyecto como documentalista, José Luis García investiga la guerra de la Triple Alianza (1864/1870) con un libro de ilustraciones y cuadros de Cándido López como guía de viaje. El resultado: un documental sobre Cándido López, sobre la guerra del Paraguay, sobre la historia misma del Paraguay y el Cono Sur, sobre el salvajismo porteño, sobre el imperialismo inglés, sobre las marañas de la historia, sobre lo que fue y no será y sobre lo que fue y sigue siendo. (MALBA)



EL MENSAJERO | viernes 30 de agosto | 18:30hs

Dir. Jayson Mcnamara

Argentina, Australia / 2017 / Documental / 102’ / ATP



En la Argentina de los años 70, el periodista inglés Robert Cox, director del diario The Buenos Aires Herald, se embarca en una desesperada búsqueda por la verdad sobre los desaparecidos de la dictadura militar. Pero su investigación lo expone a un enfrentamiento directo con los militares cuya capacidad de silenciar al periodismo crítico no conoce límites. En un primer momento, no le parece posible la complicidad de los oficiales de alto rango y llega a presionar al dictador Jorge Rafael Videla para regresar al orden constitucional.

Cox sale a investigar con su esposa Maud los escandalosos rumores de tortura, violación, robo y asesinato. Descubre que los militares usan el crematorio de Chacarita para quemar los cuerpos de sus víctimas y que centros de tortura y exterminio operan en varios puntos de la ciudad. Recién con la masiva llegada de los familiares de las víctimas al Herald, Cox decide actuar asumiendo una responsabilidad ética como periodista y ser humano. Inunda las páginas del diario con los nombres y las caras de los desaparecidos, hecho que convierte a Cox en el blanco de la dictadura. Así, una atroz amenaza a su hijo de 11 años lo obliga al exilio.



R. J. W. | viernes 30 de agosto | 21hs

Dir. Fermín Rivera

Argentina / 2022 / Documental / 67’ / ATP



“R.J.W.” son las iniciales de Rodolfo Jorge Walsh. El nombre completo y casi desconocido de Rodolfo Walsh. El documental construye un paralelismo entre vida y obra, dando cuenta del componente autorreferencial en su escritura. La película aborda su infancia en Rio Negro. El paso por el internado irlandés. Su fallido intento de ingresar al Liceo Naval. La influencia de su primera esposa Elina Tejerina. Su admiración por Borges y su circunstancial oposición a Perón, hasta el final de su proceso de transformación con “Operación Masacre”.



CABALLOS SALVAJES | sábado 31 de agosto | 21hs

Dir. Marcelo Piñeyro

Argentina / 1995 / Ficción / 125' / +13





José tiene 70 años y muy poco que perder. Pedro 23, y cree que su vida está muy bien así. Ana no tiene rumbo ni ilusiones. Nada parecía unirlos cuando se encontraron, nada pudo separarlos desde entonces.



LA MUERTE NO EXISTE Y EL AMOR TAMPOCO | domingo 1º de septiembre | 18:30hs

Dir. Fernando Salem

Argentina / 2019 / Ficción / 81’ / +13



Emilia es invitada a regresar a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir las cenizas de Andrea, su mejor amiga. Emilia pone en pausa toda su vida y viaja para la ceremonia. La nieve y el viento del sur son el escenario de un viaje al pasado en el que revive su amistad con su amiga, acompaña a la familia en el duelo y se reencuentra con Julián, su primer amor, quien acaba de ser padre. Emilia esparce las cenizas y con ellas dejará ir su pasado, su familia, el sur y también, al amor.



PEQUEÑA FLOR | domingo 1º de septiembre | 21hs

Dir. Santiago Mitre

Francia, Argentina, España, Bélgica / 2022 / Ficción / 98’ / +16



José es un dibujante argentino que vive en Francia junto a su mujer y su hija. La pérdida de su trabajo, la crisis de pareja que llega con la recién nacida y el encuentro con un extraño vecino le harán descubrir una serie de destrezas desconocidas: cuidar a la bebé, salvar su pareja y asesinar a su vecino… una y otra vez.