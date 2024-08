Según Milei, “todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”

El presidente de la Nación, Javier Milei, adelantó que el Gobierno va a rediseñar “la forma en la que se escribe el Presupuesto”, que tendrá como eje el déficit cero y, como consecuencia, que “Argentina deje de tomar nueva deuda” además de no tener déficit fiscal.

Así lo anunció al disertar este miércoles en la conferencia latinoamericana del Council of the Americas, en el Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires.

El Jefe de Estado reiteró que el orden fiscal y financiero, junto con el exterminio de la inflación, son las condiciones necesarias “para volver a crecer”, y elogió a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por lograr “una macroeconomía ordenada para darle solución definitiva a la inflación; un profundo recorte del gasto público y una atención obsesiva a desregular y devolverle la libertad a cada uno de los argentinos”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Council de las Américas, en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/rifU9mA9L7 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 14, 2024

En esa línea, Milei aseguró que la Argentina transita un cambio de época “profundo” que “requiere de tiempo”, y apuntó que “todo lo que estamos haciendo ya está rindiendo resultados” que se reflejaron durante el mes de julio en la mejora de indicadores como ventas minoristas, producción de autos, patentamientos y construcción, además de la recomposición de salarios y jubilaciones.

Acto seguido, reconoció que si bien “la gente no puede esperar” también entiende que “este es el único camino”, en el cual “no sirven los cambios que no puedan perdurar”. Y garantizó que, aunque “queremos salir del cepo”, no se pueden “quitar parches sin resolver problemas de fondo”, y remarcó que “no nos importan las presiones, vengan de donde vengan”.

Agregó en ese sentido que “sólo con el ajuste nacional no alcanza” y recordó que “las provincias también se comprometieron a ayudar a bajar el gasto público de 40 a 25 puntos del PBI”, ya que “el 44 % del gasto del Estado de nuestro país corresponde a las provincias y los municipios, y por cada empleado del Estado nacional hay tres empleados por provinciales”.

“En el resto del mundo se está hablando del milagro argentino y sin los colosos que tengo como ministros, esto sería imposible”, exclamó, para luego aseverar que “esta administración ha tenido que enfrentarse a la peor de las crisis heredadas, tanto a nivel económico como político de toda la historia argentina”.

Por otra parte, manifestó que “nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos, vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer por culpa de los desaguisados de los economistas de mala calidad y por gobiernos de pésima y peor calaña”.

“Igual, todavía seguimos pagando los platos rotos del verdadero mazazo que fue la emisión de trece puntos del PBI en el último año. Pero, gracias al ancla fiscal y monetaria, logramos evitar la hiperinflación, y la estamos bajando”, anexó el líder libertario.

En otro tramo de su mensaje, bramó: “Es interesante, todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”.

“Nos hemos ocupado del largo plazo, hemos emprendido un plan de reformas que es el más ambicioso de toda la historia argentina. La reforma que nosotros llevamos a cabo con el DNU y la Ley Bases es ocho veces más grande que lo que hizo Carlos Menem en todo su gobierno; y eso lo hicimos en 6 meses, con 15 % de la Cámara de Diputados y 10 % de la Cámara de Senadores. Hablame de gestión ahora”, se jactó.

Por último, indicó que “estamos haciendo un cambio profundo, de raíz, y todo cambio profundo requiere de tiempo, un bien escaso que debe ser usado con prudencia y sabiduría si queremos que este nuevo modelo se sostenga en el tiempo”.

“De nada sirve hacer cambios que no puedan perdurar, esa historia ya la vivimos. Gobiernos que fracasan tras apurarse en dar soluciones que luego no pueden sostenerse, generando un daño peor al que se encontraba inicialmente. Nosotros no estamos dispuestos a repetir esa historia”, cerró.