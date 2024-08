Un violento hecho de inseguridad vial, uno más de una extensísima e inacabable lista, ocurrió en las últimas horas en La Plata y a raíz de ello un hombre de 41 años de edad perdió la vida.

Es que, en horas de la tarde de este jueves, un motociclista identificado como Guillermo Daniel Pallicer murió luego de padecer la pésima y sumamente peligrosa maniobra de una automovilista de 60 años de edad.

Todo ocurrió en la avenida 520, entre la avenida 143 y la calle 144, de la zona oeste de la capital bonaerense, donde Pallicer circulaba a bordo de su Honda Tornado de color negro y la mujer cuyas iniciales son SRM giró en “U” en su Renault Logan también negro, hecho que fue registrado por una cámara de seguridad de la Municipalidad local.

🚔 #Policiales | Realizó una pésima maniobra en su auto y mató a un motociclista en La Plata



📌 https://t.co/VSsMcihAff pic.twitter.com/V15f7Buzxf — ANDigital (@ANDigitalOK) August 15, 2024

A raíz de esa maniobra, en la que se especula que no observó el andar de la víctima, impactó a la moto que circulaba perfectamente con la punta delantera derecha del Logan, lo que provocó no solo la pérdida de estabilidad del motociclista sino que incluso volara por los aires y cayera pesadamente al pavimento, no sin antes golpear contra un vehículo estacionado.

Tras denuncias al 911 una patrulla de la Subcomisaría La Unión se hizo presente e inmediatamente convocó al SAME, aunque la ambulancia solo constató el fallecimiento de Pallicer.

Por otro lado, los uniformados elevaron actuaciones que recayeron en la UFI Nº 12 de Delitos Culposos del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padován, quien a priori caratuló la causa como “homicidio culposo”, ordenó preservar el lugar y que trabaje la Policía Científica.

Resta informar que al momento no se dictaminó ninguna medida restrictiva sobre la automovilista, pero ello no quita que en las próximas horas pueda modificarse su situación procesal.