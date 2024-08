Estela de Carlotto no descarta audiencia con Milei: “Si me recibiera, sería caer en un pozo ciego”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, celebró la creación, por parte de Axel Kicillof, de la Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura, a la vez que criticó a la gestión de Javier por el desmantelamiento de la CONADI.

En diálogo con Radio Provincia, Carlotto destacó “la propuesta que tenemos con el gobernador Axel Kicillof para crear en la Provincia algo parecido a la CONADI, que va a encargarse de ver las posibilidades de las personas que están sufriendo la pérdida de sus hijos, la búsqueda de su propia identidad”.

En ese sentido, señaló que “a veces se necesitan referencias serias para tener respuestas serias”, y lamentó el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en la ciudad de Buenos Aires y el vaciamiento de la que funciona en territorio bonaerense.

“Ahora en la provincia de Buenos Aires se crea algo parecido con la misma intención, que es ayudar a quienes tienen dudas y no saben a quién dirigirse, o alguien que quiere dar una información sobre otra persona y no sabe a dónde ir”.

“Esta gente del gobierno nacional lo que no quiere es que se descubran los hechos acaecidos” durante la dictadura y que “las personas que están esperando encontrar su identidad” no cuenten con “un lugar donde el Estado la ayude”, apuntó la titular de Abuelas.

En ese marco, repudió la visita de diputados libertarios a genocidas en el penal de Ezeiza: “Ha sido infame, realmente peligroso y vamos a ver qué respuesta da el Estado y el Presidente, porque esto no puede pasar de largo”.

“Uno no quiere estar en un país con democracia, la más larga de nuestra historia, peleando por lo que hace un gobernante que está más en el exterior que en el propio país y que está usando nuestro dinero para sus viajes, con los papelones que hace”, analizó.

Advirtió que “el pueblo se está muriendo de hambre, no hay comida, no cenan, los viejitos un tecito a la noche. Vemos el desapego que hay para con la población argentina en la pobreza” por parte de “un gobierno que está elegido por el pueblo” y “tiene por obligación cuidarlo”.

Al ser consultada sobre un posible encuentro con Javier Milei, expresó: “A veces tengo ganas de pedir una audiencia, pero si me recibiera sería caer en un pozo ciego. No lo desestimo, pero sería interesante que me pueda recibir. Tengo que convencer a la comisión de Abuelas”.

Finalmente, acotó: “Con todos los presidentes lo hemos hecho. Cuando le pedimos audiencia a Macri dijo que no tenía tiempo para recibirnos, pero después nos recibió, hablamos, nos trató muy bien y fue una reunión si se quiere grata, por el respeto mutuo que hubo”.