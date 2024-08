Milei dijo que San Martín “la vio” y arengó a las Fuerzas Armadas: “Se necesita un Ejército de leones”

El presidente de la Nación, Javier Milei, brindó este viernes un firme respaldo a las Fuerzas Armadas y aseguró que desde el Gobierno “vinimos a dar vuelta esta triste página de nuestra historia” para “escribir una nueva” en la que tengan “el respeto y el reconocimiento que se merecen”.

Durante su discurso en la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales, en el Salón San Martín del edificio Libertad, el jefe de Estado resaltó que “hemos hecho un esfuerzo para que el Senado trate los ascensos para todos los rangos que tenían cajoneados desde hace más de dos años”.

El Presidente Javier Milei encabeza la ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, en el Salón San Martín del Edificio Libertad. pic.twitter.com/6s2gxNlU5L — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 17, 2024

En ese marco aseguró que “hoy, con orgullo, podemos decir que los tenientes que merecían ser coroneles, son coroneles”, mientras que “los coroneles que tenían que ser generales, son generales. Y así para las tres ramas de las fuerzas”.

Asimismo, señaló que “es tiempo de modernizarnos y adaptarnos a nuevas amenazas”, y que por esa razón “estamos modificando la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan dar apoyo a la fuerza de Seguridad en situaciones excepcionales, sin que se requiera acudir a la opción extrema, que es la declaración del estado de sitio”.

“Esta administración está sentando las bases para iniciar la reconstrucción de nuestro país. Es un camino largo con enormes obstáculos, pero tenemos la convicción necesaria para recorrerlo”, expuso el líder libertario.

Dijo que “un elemento fundamental de esos cimientos que estamos construyendo son ustedes, los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, que con valor, lealtad y patriotismo han hecho un juramento inquebrantable para proteger la integridad de nuestra tierra, nuestros cielos y nuestros mares”.

“Los gobiernos anteriores que se jactaban de ser los máximos defensores de la soberanía nacional, al mismo tiempo ocultaban o menospreciaban, ya sea por revanchismo o ignorancia, el rol de aquellos que literalmente dan su vida por la patria”, advirtió Milei y reiteró que “vinimos a dar vuelta esta triste página de nuestra historia, para enfocarnos en escribir una nueva donde nuestras fuerzas tengan el respeto y el reconocimiento que se merecen”.



“Queremos honrar el legado que nos dejaron Roca y San Martín y también queremos honrar la demanda de reconocimiento que surge de la sociedad misma, que nunca les dio la espalda a las Fuerzas, a pesar de la incesante campaña de desprestigio que montaron muchos políticos durante décadas”, agregó.

Discurso del Presidente Milei en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/NGa5Kzj0Nv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 16, 2024

En otro tramo de su mensaje, reflexionó: “Queremos una Argentina grande, una Argentina fuerte, una Argentina potencia. Y no hay una sola potencia en el mundo que no cuente con Fuerzas Armadas profesionales, de calidad, con tecnología, recursos y fundamentalmente que no tengan el apoyo de la sociedad”.

“Nuestro sueño es que como país aprendamos a nunca abandonar a nuestras Fuerzas, que son quienes nos cuidan. En mí encontrarán un Presidente que no especula, que dice lo que piensa y hace lo que dice. Y que los va a respaldar siempre, no porque me sea conveniente, sino porque es lo correcto”, sumó y sentenció: “Como decía el general San Martín -alguien que la había visto-, se necesita un Ejército de leones”.