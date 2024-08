Plan Cuatro presenta “Mecanismo de odio”

Plan Cuatro estará realizando la presentación de su sexto álbum de estudio Mecanismo de odio, junto a todos los temas clásicos de su repertorio, el domingo 8 de septiembre en el Teatro Flores (Avenida Rivadavia 7806), con entradas a la venta vía Passline.

El disco completo estará disponible en todas las plataformas digitales desde el lunes 9 de septiembre y disponible en formato físico (CD y Cassette) el día del show.

Luego de la disolución de Raíz, tres de sus ex-miembros: el cantante Javier ‘Knario’ Compiano, el baterista Gonzalo Espejo y el guitarrista Leandro Zunni se unen a Diego Oviedo (ex Hentai) en el bajo, a fines de 2003, para formar Plan Cuatro.

Con 20 años de trayectoria ininterrumpida ya ha lanzado con su propio sello cinco discos de estudio, dos EPs y 2 DVDs oficiales.

Desde sus comienzos a fines de 2003, Plan Cuatro ha ido aumentando en convocatoria tanto en Capital Federal como en el resto de Argentina, se ha presentado en importantes festivales como el Monsters Of Rock Argentina en dos oportunidades (2015 y 2017) y ha sido acto soporte de bandas pesadas de primer nivel internacional como: Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motörhead, Megadeth, Anthrax, Phil Anselmo, Deftones, Soulfly, Cavalera Conspiracy, Cypress Hill, Volbeat, Down, Fear Factory, Biohazard, Madball, Agnostic Front, Black Dahlia Murder y Walls Of Jericho, entre los más destacados.

Plan Cuatro se focaliza en dar potentes shows en vivo, y en componer canciones redondas y dinámicas con fuertes influencias del metal en general y el hardcore, tratando de superarse disco a disco y creciendo en convocatoria hasta afianzarse como una de las bandas más importantes y promisorias del Heavy Metal en la Argentina.