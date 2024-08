“Milei odia los derechos humanos”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aclaró que desde la entidad no tienen “odio” ni ánimo de “revancha”, si no que “simplemente necesidad de que lo que se consiguió en tantos años de lucha no se cierre, no se borre, no se transforme en otra cosa”.

“El Gobierno está avanzando contra todo lo que es derechos humanos. La Conadi es un lugar especialísimo, que tiene 31 años desde su creación. La fundó Carlos Menem. Cada día, la Conadi se inclina hacia más personas para que no sean solamente aquellos desaparecidos por razones políticas, sino también los niños que se roban o que se quitan en los hospitales. Se dedica en sí a la defensa de la infancia”, contexutalizó.

Acto seguido, advirtió que la administración libertaria “no avanza sólo contra la Conadi”. Y precisó: “Las Abuelas de Plaza de Mayo estamos sin presupuesto. Dicen que no nos van a dar ni un centavo. Es un acto de maldad de un Gobierno que debería permitir que tengamos la seguridad de saber quienes somos cuando tenemos dudas y reponer esa injusticia de vivir con otro nombre, con otra gente y con otra historia. Éste es el Gobierno que tenemos. No nos quiere”.

Consultada sobre si el Gobierno responde a lo que reclaman los represores o apropiadores, recalcó: “Por un lado, sí, si tenemos en cuenta que la vicepresidenta es pariente de militares y que está con ellos, pero quien gobierna es Milei, no ella. El que decide es él. La responsabilidad corre para él”.

“A veces me dan ganas de llamar para que me de una audiencia, que no me la va a dar, para ver por qué tiene esta represión y este odio contra los derechos humanos. Nosotras no tenemos odio ni revancha, simplemente necesidad de que lo que se consiguió en tantos años de lucha no se cierre, no se borre, no se transforme en otra cosa”, insistió la titular de Abuelas en declaraciones a Página/12.

En cuanto a la “reconciliación” con las Fuerzas Armadas declamada por Milei, fue categórica: “Nada. Acá es verdad, memoria y justicia. Acá hubo un genocidio. Hubo muertos, heridos, desaparecidos, niños robados. Todo eso hay que aclararlo”.

“Y, por supuesto, esto fue hecho por las Fuerzas Armadas y de seguridad. La responsabilidad de cada quien hay que investigarla. Los que no tengan nada que rendir porque no hicieron nada malo estarán tranquilos y los que hicieron lo que no debían hacer tienen que pagarlo para evitar que en un futuro vuelvan a repetir la historia. ¿O acaso no tenemos que defender el futuro? Acá hubo 30.000 desaparecidos, y todavía se burlan de este número”, cerró.