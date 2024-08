Los “Lilitos” ponen la lupa en los fondos reservados de la SIDE: “Ningún tipo de control”

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, justificó pedido de sesión para para derogar el DNU que asigna una suma de 100 mil millones de pesos a la nueva estructura de la SIDE.

“Si el Gobierno tiene 100 mil millones de pesos para fondos reservados, cuando al mismo tiempo dice que no hay plata para jubilados o universidades, debe explicarlo muy bien en el Congreso y debe salir por ley”, argumentó el legislador ‘Lilito’.

En tanto, recordó que “tuvimos una votación la semana pasada para incluirla en el temario, tuvimos 135 votos para tener quórum y rechazar el DNU. Espero que el Gobierno no opere sobre el bloque radical u otros bloques para bajar diputados porque el número debería estar consolidado”.

“Ese dinero supuestamente la controla una comisión bicameral, que los años que llevo en el Congreso veo que no controla nada. Entonces desde hace décadas, los fondos reservados no tienen ningún tipo de control en Argentina”, planteó López en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, explicó que los fondos asignados para inteligencia se asignan en el presupuesto y que “nunca crecieron tanto” como ahora. “Es decir, lo que nadie sabe nada cómo se gastan. No se entiende porque el Gobierno quiere tanta plata sin rendirle a nadie, cuando supuestamente es un Gobierno austero”, remató.