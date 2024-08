La mayoría de la sociedad detecta que el escándalo de Alberto es utilizado para tapar la crisis económica

La última encuesta de Zuban Córdoba & Asociados giró en torno al escándalo desatado por la imputación de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y las repercusiones del caso. Por un lado, emerge el oportunismo libertario para sacar rédito político y por el otro el duro golpe para el peronismo, en un contexto en el que la ahora principal fuerza opositora ya venía deshilachada.

Los consultores dieron cuenta que se trata de uno de esos acontecimientos que se convierten en “eventos escandalizantes” porque afectan valores ampliamente compartidos por la sociedad.

Un primer dato relevante es que un 90% de la sociedad afirma estar informada de lo sucedido. Es un nivel de conocimiento atípico que demuestra el profundo impacto que tuvieron los sucesos.

Sin embargo, la existencia de un acontecimiento que monopoliza la atención pública no implica que las percepciones sobre el hecho sean uniformes. Es un aspecto básico de la teoría del framing, la cobertura mediática marca la agenda, pero no es capaz de moldear por completo las opiniones y percepciones. Existen sobre un mismo acontecimiento distintas formas de ver el mundo que coexisten y compiten.

En concreto, un 57% cree que el expresidente debe ser juzgado por violencia. Menos de un 30 % cree que se trata de una operación contra el peronismo, pero un 60 % afirma que el caso de Alberto Fernández es utilizado por el Gobierno para tapar la crisis económica.

Casi el 65 %reconoce a Milei c discurso violento, p/ el 56,4% los libertarios no creen en la violencia de género pero el escándalo es muy productivo para sus intereses. Y el 58,3 reconoce q el gob usa la situación xa pegarle al feminismo. Claro Co el agua@Zuban_Cordoba @pzuban pic.twitter.com/lCyPdmyjrN