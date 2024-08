Tetaz objetó los $ 100.000 millones para la SIDE: “Lo que no hay son prioridades, plata hay”

El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, sentó postura en torno a los fondos reservados para la SIDE y reiteró cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno de La Libertad Avanza.

“Van camino a estabilizar el tema inflacionario, pero con una contracción de la actividad y un crecimiento del desempleo muy grande. Va a estabilizar y el shock es tremendo”, contextualizó.

Acto seguido, sostuvo que “hay indicadores que muestran que lo peor quedó atrás, pero estamos en el séptimo subsuelo. Hay sectores como la construcción que empiezan a pegar la vuelta. Había un camino más rápido: si hubiera ido con una convertibilidad con Brasil ya estaríamos creciendo y la inflación ya no existiría”.

“El camino del Gobierno tiene un problema ideológico y es la idea de pensar que la inflación va a bajar sola porque se equilibra el mercado monetario”, acotó el legislador radical en declaraciones a CNN Radio.

En igual tesitura, puso de relieve que “cuando dejás de alimentar el fuego, sigue prendido un buen rato. El Gobierno está esperando que se apague solo, y falta un plan de estabilización”.

“No hay un Banco Central independiente y por eso los números del Riesgo País”, advirtió, al tiempo que manifestó que “como la política monetaria del Gobierno no hace pie y desde hace cuatro meses se frenó la posibilidad de que compre divisas y se quedó sin la herramienta para comprar dólares. El mercado empieza a pensar que no hay dólares y no hay un mecanismo que los genere”.

“Eso me preocupa y está generando esta brecha tan grande. Se puede eliminar el cepo, pero tiene un precio. Si eliminás las restricciones, se ajustan a la cantidad de divisas que hay”, puntualizó Tetaz.

Por otra parte, juzgó que “deberían frenar los fondos a la SIDE. Se entendió el mensaje del Gobierno de que no había plata para nada. Pero lo que no hay son prioridades y plata hay. La prioridad no es la educación, sino los servicios de inteligencia”.

“No creo que tengan que ser ampliados los fondos de la SIDE, salvo que haya cuestiones de extrema gravedad y no plantearon nada de ese estilo. Me parece más razonable que recompongan los salarios de los docentes con ese dinero. Me parece difícil que el Gobierno apruebe un presupuesto con esas prioridades”, finalizó el economista.