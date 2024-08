Flamígera interna libertaria: “Miserables payasos de Santiago Caputo” y “me puede chupar la p…”

En el marco de las permanentes internas en La Libertad Avanza, ahora le tocó quedar en la picota al senador nacional Francisco Paoltroni, blanco predilecto por estas horas de la usina tuitera del oficialismo, comandada por el funcionario sin cartera: Santiago Caputo.

El desencadenante fue la reiteración de las críticas a la postulación de Ariel Lijo para el Máximo Tribunal de Justicia, ya que según afirmó el legislador formoseño “no hay fundamento para llevar a este señor a la Corte. Le están generando un daño a la credibilidad de la ciudadanía”.

🎥| Una de las internas oficialistas🥊, Francisco Paoltroni vs. Santiago Caputo: “Caputo le genera (a Milei) un daño a la credibilidad y a la confianza en la ciudadanía”, y “(los tuiteros) son los payasos de Caputo, son miserables y cobardes” 💣 pic.twitter.com/eXeI84jxfW — ANDigital (@ANDigitalOK) August 20, 2024

En tanto, reveló que esta postura se la planteó en un mano a mano al principal asesor presidencial: “Me pidió que vote lo que quiera y que me calle. No entendiste nada, yo voy a hacer lo imposible para que este señor no sea juez”.

Casi en simultáneo, en la cuenta de la red social X manejada por Caputo, se expresaba: “El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir”.

El gordo Paoltroni me puede chupar la pija. Que disfrute la beca porque su carrera se terminó. Espero que ese discurso principista superfluo y pelotudo venga sin siquiera una multa de conducir. — John (@bprearg) August 20, 2024

“Está diciendo todo lo que los argentinos queremos dejar atrás, en esa frase”, fue el descargo de Paoltroni en declaraciones a Radio Con Vos, ante la andanada de cuestionamientos en otras cuentas vinculadas a Javier Milei, que el propio presidente se encarga de amplificar.

A ver si entiende el pelotudo este que a NADIE LE IMPORTA SU OPINIÓN DE MIERDA.



Estas donde estás por el JAVITO, es la ÚNICA TAREA que tenes que hacer: cumplir las órdenes del presidente.



PEDAZO DE INÚTIL. https://t.co/7ExmadI366

— El Trumpista (@ElTrumpista) August 20, 2024

Y al ir más allá disparó: “Los cobardes se esconden detrás de cuentas falsas. Son los payasos de Caputo, nada más alinerado con el kirchnerismo. Miserables y cobardes”.