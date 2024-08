Lemoine disparó contra Villarruel y agudiza la interna: “Irresponsable”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, renovó cuestionamientos hacia la vicepresidente Victoria Villarruel, en el marco de otro capítulo de la ya declarada guerra interna en el oficialismo.

La legisladora acusó a la titular del Senado de tener “agenda propia” que colisiona “constantemente con las decisiones del Ejecutivo”, al aludir en este caso al rechazo a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.

“Me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el Presidente está pidiendo, a mí me parece una falta de respeto”, exclamó Lemoine en declaraciones a TN.

En igual tesitura, planteó que la número dos de Javier Milei “sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón desean desmarcarse de la fuerza que los llevó a estar donde están. Me parece irresponsable”.

Acto seguido, le recordó a Villarruel “que es parte de La Libertad Avanza, no de Cambiemos” y “en lugar de poner el pecho y la espalda y decir que va a seguir apoyando, se está limpiando las manos para quedar bien frente al público”.

“Me gustaría que tuviera más humildad, que demuestre más humildad, que no abandone a las personas que la acompañaron por 10 o 15 años con sus batallas, y que alguna vez me pregunte cómo estoy después de que me rociaran con nafta por culpa de ella”, remató.