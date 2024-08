Se conocieron nuevos chats entre Fernández y Yañez: “Mi consejo es que hables lo menos posible”

Mientras avanza la investigación en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, se divulgaron nuevos chats que darían cuenta de los episodios de agresión física, en tanto que el expresidente le supo expresar: “Mi consejo es que hables lo menos posible”.

La conversación dada a conocer por Infobae es del 28 de junio pasado, instantes previos a que Yañez ingrese a una audiencia virtual con el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa sobre el desmanejo de los seguros, quien le preguntó a la exprimera dama si, ante el hallazgo de material que probaba la violencia de género de la que fue víctima, estaba dispuesta a realizar una denuncia.

“Necesito que atiendas a (el abogado Juan Pablo) Fioribello. Es muy grave el tema”, dice Fernández y tras una llamada de 10 minutos, prosiguió con la escritura: “Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”.

La respuesta de la mujer fue en horas de la tarde: “Ya hablé con Juan Pablo, quedate tranquilo voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer” y luego Alberto siguió en la misma tónica: “Lamento todo, creeme”.

“Creeme que lamento enormemente todo. No hubiera nunca haber tenido que pasar por esto. Me viene internet por momentos. Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia”, prosiguió.

Y ya en el último mensaje, el expresidente expresa: “Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar”.

“No tenés que tener dudas de eso. Igual pensé mucho en la cantidad de cosas que me dijiste hoy. Más allá de estar de acuerdo o no con vos, creo que te podría decir lo que realmente siento que nos pasó. No para pelear. Solo para poder seguir. Te mando un beso”, completaba.