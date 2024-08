Desde la oposición piden eximir a jubilados y pensionados de pago total de la VTV

En las últimas horas se informó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió efectuar un descuento del 50 % en el valor total del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para jubilados y pensionados. Sin embargo, el senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR + Cambio Federal) reclamó que se eximan a los mismos del 100 % del pago.

“Con el 50 % no alcanza. Por eso, pedimos que los jubilados y pensionados sean eximidos del 100 % del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) debido a la difícil situación económica que atraviesan”, sostuvo Martínez Bordaisco y agregó: “muchos no hacen debidamente los controles por no poder realizar el pago, lo que genera una infracción y un riesgo altísimo”.

Le volvimos a insistir al Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires por el mal funcionamiento de la VTV. No solo por el costo económico, sino también resaltando que en su momento le propusimos cambiarlo por un sistema descentralizado que decidieron no utilizar. pic.twitter.com/FffRDgyJH3 — Ariel Bordaisco (@ArielMBordaisco) June 25, 2024

Debido a esta situación el legislador argumentó que es necesario que el gobierno provincial intervenga de “manera real en esta situación”, y sostuvo: “no puede gestionar a medias, ni en forma de parches, es necesario acompañar a los jubilados y pensionados”.

Por último, el senador remarcó que “buscamos que puedan circular en vehículos controlados gratuitamente”, y concluyó: “hay que acompañar a los que menos tienen, cuidarles el bolsillo y también su seguridad y la de terceros”.