Novedoso taller-laboratorio de investigación y creación para dramaturgos bonaerenses

En el marco de un Taller laboratorio de investigación y creación dramatúrgica sobre documentos históricos, se convoca a dramaturgos y dramaturgas, escritores y escritoras vinculados/as a la dramaturgia, y/o estudiantes avanzados de dramaturgia de toda la provincia de Buenos Aires, para participar de esta instancia de capacitación, de ocho meses de duración.

El taller es de carácter gratuito, con un cupo máximo de 20 participantes, con modalidad a distancia y con un ingreso a través de entrevista de admisión con la coordinación general del programa.

La cursada estará a cargo del reconocido docente, dramaturgo y director Gastón Marioni, en el Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”.

Según se informó, esta iniciativa propone un espacio para la investigación y creación artística sobre y a través del lenguaje de la dramaturgia para la promoción, difusión, divulgación, valorización y visualización de la historia de nuestra Provincia, preservada en los documentos del Archivo Histórico.

Cabe destacar que el programa cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente de la Provincia de Buenos Aires, y la Diplomatura en Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Los y las participantes por un lado recibirán y compartirán una capacitación y nivelación técnica en dramaturgia y por otro lado tendrán acceso para la investigación sobre documentos de hechos inéditos, no revisados, no publicados, no conocidos, que se encuentran en el acervo del patrimonio del Archivo provincial.

Los interesados e interesadas deberán escribir a [email protected] y solicitar la planilla de postulación la cual deberán completar y enviar. La recepción de las postulaciones se realizarán entre el 2 y 20 de septiembre. Las entrevistas de admisión se llevarán a cabo entre el 23 al 27 de septiembre de manera virtual a través de la plataforma zoom, en días y horarios a acordar con cada interesado/a.

El taller se desarrollará los viernes de 17 a 19 horas, de octubre del 2024 a junio del 2025, siempre de manera virtual.