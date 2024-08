Milei advirtió que “quieren romper a este Gobierno”

El presidente de la Nación, Javier Milei, calificó de “atentado” a la nueva fórmula jubilatoria votada en el Congreso y estimó que el costo para la Argentina sería de 370 mil millones de dólares.

“El daño que se está causando con esto no es menor, los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país”, argumentó el mandatario.

Tras confirmar que el veto a la normativa será “total”, manifestó en declaraciones a LN+ que “lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para losa argentinos”.

“Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, estaría condenando a los argentinos sin remedio”, reiteró Milei.

“Están los videos que muestran a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82 % móvil. Con las mismas personas que incrementaron los jubilados sin aportes, sumaron 3,5 millones de personas, que tienen 1 millón de pensiones truchas… Es una contradicción y un agujero negro en términos fiscales”, contrastó el mandatario.

También recordó que “cuando el Gobierno de Mauricio Macri recibió las 14 toneladas de piedras fue para tratar de evitar este tipo de desaguisados”.

“Los números no dan ¿Por qué lo quieren hacer ahora? ¿Quieren romper a este Gobierno? No tengo dudas de que sí porque si les va bien a los argentinos, vamos a estar mejor. Y estas ratas no vuelven más”, exclamó.

En igual tesitura, disparó: “Entiendo que no sean economistas y que sean personas que suman con dificultad, en el kirchnerismo es bastante claro, se quejan del endeudamiento pero les gusta el déficit fiscal, tienen problemas de disonancia cognitiva para sumar y restar. Y el resto que han votado esto también”.

Luego reiteró que el costo de esta ley será “de acá a la eternidad. La medida demagógica que votó el Senado implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares”.

Por otra parte, en torno al rechazo del PRO a los fondos reservados para la SIDE, informó que cenó el miércoles con Mauricio Macri en Olivos y él le “dio las explicaciones”, las cuales no le “resultaron satisfactorias”.

“Siendo alguien que fue jefe de Estado y que sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina... Están soslayando que la Argentina ha recibido dos atentados”, completó.