Una atracción única llega a la Argentina y hay que “bautizarla”

Luego de unas exitosas vacaciones de invierno, y para seguir celebrando el Mes de la Niñez, llega al Parque de la Costa una nueva atracción para toda la familia que sumará adrenalina y emoción a la visita.

La nueva atracción fue diseñada por Zamperla Group, empresa italiana, líder en el diseño y fabricación de atracciones. Con más de 58 años de experiencia en el mercado es miembro de la International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) y creadora de atracciones para gigantes de la industria del entretenimiento como Disney, Universal Studios, Six Flags, Warner Bros y Merlin Entertainment, entre muchos otros.

El juego nuevo cuenta con capacidad para divertir a 600 personas por hora y es ideal para compartir con amigos, familiares y niños desde los 90 centímetros de altura.

Vale destacar que esta atracción es la primera de su tipo a nivel mundial, fue presentada oficialmente durante el IAAPA Expo 2023 en Orlando, Florida, el pasado mes de noviembre y ya llegó al Parque de la Costa.

En tanto, a través de una campaña en Instagram, los visitantes podrán elegir el nombre del nuevo juego que ya puede disfrutarse en el parque de entretenimiento más importante de Argentina. Durante la experiencia un grupo de camionetas gira en círculos, suavemente en un principio, como calentando motores, pero acelerando y sumando más adrenalina y movimiento en cada giro.

Durante el mes de agosto el Parque se encuentra abierto en sus días y horarios habituales; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 y continúa celebrando el Mes de la Niñez con una promoción única ideal para las familias hasta el próximo domingo 1 de septiembre: por cada adulto mayor de 18 años que abone un pasaporte Full o Promo podrá ingresar gratis un menor de hasta 12 años con el mismo beneficio que el pasaporte comprado (válido para compras online).

En el recorrido por el parque se pueden encontrar más de 40 juegos que tienen en cuenta a todas las edades. Aquellos que generan mayor adrenalina van desde las montañas rusas más populares: El Vigía, Boomerang y El Desafío hasta Vértigo Extremo que genera furor en los más grandes. También los juegos y atracciones para los más chicos que ya son un clásico de todos los tiempos: autitos chocadores, karting, las sillas voladoras, el zamba, y la vuelta al mundo, entre otros.

Los más pequeños tienen su mini parque a disposición donde todos los juegos de grandes están adaptados para su diversión: mini sillas voladoras, mini barco pirata, tacitas, mini vuelta al mundo. Todo en un sector exclusivo que incluye un parque al aire libre.

Además de la enorme propuesta de atracciones, el parque cuenta con shows musicales en vivo, variadas opciones gastronómicas, eventos especiales de día y noche, entre muchos otros