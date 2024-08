Siamés lleva su Melodramatic Tour al Gran Rex

Luego del agotar las localidades en su presentación en el Teatro Broadway en 2023, Siamés eleva la apuesta y estará tocando el sábado 5 de octubre a las 20.30 horas en el mítico Teatro Gran Rex (Avenida Corrientes 857). Será en el marco de la presentación oficial de su nuevo álbum titulado Melodramatic, en lo que promete ser el show más grande e importante de su carrera hasta el momento, con entradas a la venta vía web.

Vale mencionar que la fecha inicial era el jueves 3 de octubre, pero por razones ajenas a la banda y a la producción del evento, el show fue reprogramado. Las entradas ya adquiridas son válidas para el sábado 5 y en caso de devoluciones, se debe efectuar por er el mismo medio donde fueron compradas.

SIAMES LIVE IN BUENOS AIRES ARGENTINA! 🇦🇷



We are thrilled to announce that the official MELODRAMATIC release show in Buenos Aires will be held on Thursday, October 3, at GRAN REX Theater, one of Argentina’s most emblematic theaters.



Tickets available 👉 https://t.co/DUd5OpT3P0 pic.twitter.com/Xkow5wwfsZ