A Francos no le “preocupan” las diferencias de Milei y Villarruel: “Es normal”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le bajó la intensidad a la interna libertaria, al evaluar que “es normal” que haya “diferencias de opinión” entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

“Es una persona que una imagen parecida a la del Presidente pero tiene menos responsabilidad política, está en el Senado”, indicó en torno a la figura de la titular de la Cámara alta.

De todos modos, recalcó que “es normal que pueda haber diferencias, a mi no me preocupa, sustancialmente creo que piensan lo mismo, creo que pueden tener diferencias, ella lo manifestó en más de una oportunidad”.

En cuanto a la polémica desatada en el bloque libertario en la Cámara de Diputados tras la visita a un grupo de genocidas a la cárcel de Ezeiza, sostuvo que el tema “no es parte de la agenda del Gobierno” y “la génesis de ese movimiento es poco clara”.

🏛️#Congreso | Arde la interna libertaria: @lulumicart ventiló la trastienda de la visita a los genocidas presos



📌 https://t.co/RKMg9dmQmQ pic.twitter.com/Z5x3cWMU1k — ANDigital (@ANDigitalOK) August 25, 2024

“Nunca ha parecido que ella (Villarruel) tuviera que ver con el tema, nuestro bloque tiene la particularidad de transmitir públicamente lo que debate y no hemos sido muy felices es eso, ha sido una demostración de lo que no hay que hacer políticamente”, completó Francos en declaraciones a LN+.

En otro orden de cosas, de cara al próximo año electoral, el funcionario no descartó la posibilidad de lograr un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, algo que sería “bastante natural” porque comparten electorado.

“No tendría ningún problema en que haya un acuerdo, hay que ver cuál es el camino pero no lo descarto. El PRO es un partido con buenos dirigentes, está claro que el Gobierno es de Milei pero no veo porqué no podemos llegar a un acuerdo para enfrentar las elecciones próximas”, cerró el titular de la mesa ministerial.