El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, respaldó la gestión del presidente Javier Milei, máxime tras “muchos años de políticas erráticas”.

“El Gobierno se encontró con una macroeconomía devastada. El dólar soja fue nefasto, perverso para el mercado granario. Que nos digan cuatro ventanas para vender soja”, puntualizó el referente sectorial en declaraciones a la AM 950.

En tanto, reflexionó: “Los argentinos tenemos que tener autocrítica, cada uno en su lugar. Estoy convencido de que el camino del Presidente es un ordenamiento político. Tenemos que ir adelante, no podemos ir atrás.

En cuanto al panorama en su ciudad, evaluó que “el trabajo tan serio que ha hecho la ministra (de Seguridad) Patricia Bulrich ha dado sus frutos. Sé que me puedo mover con seguridad. Marzo fue algo muy triste, no sabíamos de dónde nos iban a atacar. Todos estamos del mismo lado y con la mafia no se negocia”.

Sobre la actualidad agrícola, resaltó que “los precios a la baja son preocupantes. Yo tengo la esperanza de poder discutir con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Agricultura y poderle llegar al Presidente los precios de los commodities, que desde el año pasado están a la baja”.

“La soja tocó precios muy parecidos al 2006. La producción hacia adelante es muy preocupante. Tenemos gruesa que sembrar y tendremos que ver costos”, adelantó Simioni.

“Creo que este es el camino y están dando señales. Falta lo grueso junto con los precios internacionales a la baja. Seguramente como dijo el Presidente hay que acomodar la macroeconomía”, finalizó el titular de la entidad bursátil.